Спектакль «Можно попросить Нину?» по рассказу Кира Булычёва в Ростовском кукольном театре

Эта трогательная история, впервые опубликованная в 1972 году под названием «Телефонный разговор», затрагивает глубокие темы памяти и надежды.

Сюжет спектакля

В центре сюжета — взрослый человек по имени Вадим Николаевич, который случайно ошибается номером во время телефонного звонка. На другом конце провода оказывается 13-летняя девочка Нина, которая ждет свою маму, живя в условиях военного времени. Октябрь 1942 года — это не просто фон, а живое воспоминание о страхах и лишениях, с которыми сталкивались люди в те тяжелые дни.

Темы и идеи

Спектакль исследует, как простой телефонный разговор может стереть границы времени и пространства, а также воссоздать воспоминания о войне. Как можно поверить, что за окном бушуют события, когда внутри звучат надежда и мечта о будущем? В спектакле переплетаются военные реалии и детская невинность, что делает его особенно актуальным для современного зрителя.

Интересные факты

Кир Булычев, автор рассказа, известен не только своими произведениями для детей и подростков, но и как создатель культовой серии о приключениях Алисы. Его творчество всегда отличалось глубоким пониманием человеческих эмоций и переживаний, что делает адаптацию его произведений особенно интересной для театра.

Не упустите возможность увидеть этот искренний и трогательный спектакль, который обещает оставить глубокий след в сердцах зрителей. Премьера состоится в ближайшие выходные, и каждый зритель сможет прикоснуться к истории, которая никогда не должна быть забыта.