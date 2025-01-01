Спектакль Можно попросить Нину?

Совершенно невероятная история. Посвящается 70-летию Победы в Великой Отечественной войне

В 1972 году Кир Булычев создает необычный рассказ «Можно попросить Нину?», первоначально названный «Телефонный разговор». В центре сюжета — взрослый мужчина Вадим Николаевич, который ошибается не только с номером телефона, но и с временем. На другом конце провода оказывается 13-летняя девочка Нина, которая находится в сложной ситуации: она ждет маму, не включает свет, и очень голодна. Время действия — октябрь 1942 года.

Темы и проблемы

Спектакль поднимает важные вопросы о восприятии войны и детской надежде. Как можно поверить 13-летней девочке, что за окном не гремят снаряды, а на столе не только воспоминания о голоде, но и настоящая еда? Как телефонный разговор может сократить расстояние между прошлым и настоящим? Этот спектакль — искренний и трогательный взгляд на последствия войны и мечты о будущем.

Не пропустите!

Приглашаем зрителей на этот удивительный спектакль Московского областного театра кукол, который не оставит равнодушным ни одного зрителя. Возможность соприкоснуться с историей и почувствовать силу человеческого общения ждёт вас на сцене!