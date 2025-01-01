Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Можно к тебе?
Киноафиша Можно к тебе?

Спектакль Можно к тебе?

Постановка
Город 16+
Продолжительность 1 час
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль актёрской студии при Театре Город. Самара

Приглашаем вас на захватывающий спектакль «Можно к тебе?», поставленный актёрской студией при театре. Это история о случайных встречах и человеческих связях, которая заставит вас задуматься о важности общения в нашей жизни.

Сюжет

Главный герой, успешный бизнесмен Денис, сталкивается с неожиданными трудностями, когда его сосед по лестничной клетке, интеллигентный мужчина в возрасте около 60 лет, становится причиной квартирного потопа. В попытках попасть в квартиру соседа, Денис встречает эксцентричную соседку-фанатичку, полицейских и дочь виновника происшествия.

Ситуация становится критической, и случайные прохожие объединяются в команду, чтобы спасти человека, оказавшегося в беде. Они разрабатывают авантюрный план, чтобы предотвратить дальнейшие последствия потопа. Спектакль поднимает важные вопросы о человеческом взаимодействии и его последствиях.

Режиссёр и актёры

Режиссёр спектакля — Алексей Романов. В ролях: Дмитрий Аксёнов, Вячеслав Афанасьев, Татьяна Коренькова, Екатерина Гурьянова, Карина Гурьянова-Сакаева, Елена Тюрина и Лаура Ахмедова.

Информация для зрителей

Продолжительность спектакля составляет 60 минут. Возрастная категория — 16+. Не упустите шанс увидеть эту увлекательную историю, которая оставит вас с мыслями о значимости человеческих отношений.

Режиссер
Алексей Романов
В ролях
Дмитрий Аксёнов
Вячеслав Афанасьев
Татьяна Коренькова
Екатерина Гурьянова
Карина Гурьянова-Сакаева

Купить билет на спектакль Можно к тебе?

Помощь с билетами
В других городах
Октябрь
12 октября воскресенье
18:00
Город Самара, просп. Ленина, 14а
от 550 ₽

Фотографии

Можно к тебе? Можно к тебе? Можно к тебе? Можно к тебе? Можно к тебе?

В ближайшие дни

Кошкин дом
0+
Детский
Кошкин дом
25 октября в 12:00 Город
от 600 ₽
Миражи
16+
Драма
Миражи
27 сентября в 18:00 Театральное пространство «Дом»
от 700 ₽
Крылья. Время любить
12+
Балет Премьера
Крылья. Время любить
26 октября в 18:30 Самарский театр оперы и балета
от 300 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше