Спектакль актёрской студии при Театре Город. Самара

Приглашаем вас на захватывающий спектакль «Можно к тебе?», поставленный актёрской студией при театре. Это история о случайных встречах и человеческих связях, которая заставит вас задуматься о важности общения в нашей жизни.

Сюжет

Главный герой, успешный бизнесмен Денис, сталкивается с неожиданными трудностями, когда его сосед по лестничной клетке, интеллигентный мужчина в возрасте около 60 лет, становится причиной квартирного потопа. В попытках попасть в квартиру соседа, Денис встречает эксцентричную соседку-фанатичку, полицейских и дочь виновника происшествия.

Ситуация становится критической, и случайные прохожие объединяются в команду, чтобы спасти человека, оказавшегося в беде. Они разрабатывают авантюрный план, чтобы предотвратить дальнейшие последствия потопа. Спектакль поднимает важные вопросы о человеческом взаимодействии и его последствиях.

Режиссёр и актёры

Режиссёр спектакля — Алексей Романов. В ролях: Дмитрий Аксёнов, Вячеслав Афанасьев, Татьяна Коренькова, Екатерина Гурьянова, Карина Гурьянова-Сакаева, Елена Тюрина и Лаура Ахмедова.

Информация для зрителей

Продолжительность спектакля составляет 60 минут. Возрастная категория — 16+. Не упустите шанс увидеть эту увлекательную историю, которая оставит вас с мыслями о значимости человеческих отношений.