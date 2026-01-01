Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Монахиня из Борли. Возвращение» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Mozart for kids. Щегленок
Билеты от 0₽
Киноафиша Mozart for kids. Щегленок

Mozart for kids. Щегленок

0+
Возраст 0+
Билеты от 0₽

О концерте

Очарование звуков: «Щегленок» для юных зрителей

Приглашаем вас и ваших детей на интерактивный камерный концерт «Щегленок», организованный проектом Mozart for kids. Этот музыкальный проект пройдет в уютном Новом концертном пространстве зала «Зарядье» и подарит вашим детям незабываемые мгновения.

Сюжет концерта

Концерт расскажет увлекательную историю о появлении на свет любознательного Щегленка. Ваши маленькие слушатели смогут вместе с ним отправиться в увлекательное путешествие, полное первых впечатлений и знакомством с удивительным миром природы.

Музыкальная палитра

В концерте звучат произведения великого В. А. Моцарта, а также композиции таких мастеров, как И. С. Бах, А. Вивальди, Ж. Бизе и П. И. Чайковский. Звуки флейты, альта и виолончели создадут волшебную атмосферу и познакомят детей с миром классической музыки.

Интерактивный элемент

После концерта ваши дети смогут подойти к музыкантам и не только задать им вопросы, но и рассмотреть инструменты поближе, а также потрогать их. Это отличный способ сделать мир музыки более доступным и понятным для маленьких зрителей.

Не упустите возможность подарить своему ребенку удивительный опыт, который он запомнит на долгие годы!

Купить билет на концерт Mozart for kids. Щегленок

Помощь с билетами
Март
6 марта суббота
11:00
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
13:00
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4

В ближайшие дни

Dr. Аграновский & De Blues Spinners
18+
Блюз

Dr. Аграновский & De Blues Spinners

13 июня в 20:00 Ритм-блюз
от 1500 ₽
KDRR
18+
Рок Панк

KDRR

11 сентября в 19:00 Pravda
от 1700 ₽
Армянский Дудук в сиянии свечей
6+
Живая музыка Этно

Армянский Дудук в сиянии свечей

4 июля в 19:00 Культурный центр «Интеграция» им. Николая Островского
от 999 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Главные музыкальные фестивали в Петербурге Главные музыкальные фестивали в Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше