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Mozart for kids. Однажды в зоопарке
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Киноафиша Mozart for kids. Однажды в зоопарке

Mozart for kids. Однажды в зоопарке

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Билеты от 0₽

О концерте/спектакле

От проекта Mozart for kids. Концерт в Зарядье

Приглашаем вас на удивительное музыкальное путешествие в рамках программы «Mozart for kids». Эта яркая и увлекательная программа подарит настоящие эмоции и познакомит юных зрителей с миром фауны.

Что вас ждет?

В нашей истории главный герой, начальник национального парка, отправляется на прогулку и обнаруживает невероятные существа: жирафлона, рыбабочку и множество других фантастических животных! Но что же происходит? Все просто – животные устраивают карнавальное представление!

Станьте частью этого удивительного праздника! Вместе с героями программы вы пройдете по зоопарку, встретите различных зверей и диковинных птиц, услышите пение щеглёнка, увидите полёт шмеля и даже станцуете со слоном!

Музыкальные шедевры

В программе прозвучат произведения великих композиторов: Вивальди, Сен-Санса, Римского-Корсакова, Андерсона и Мусоргского. Эти музыкальные миниатюры сделают ваше погружение в мир фауны незабываемым.

Рекомендации

Мы рекомендуем эту программу для детей от 3 лет. Приводите своих маленьких зрителей на этот красочный музыкальный карнавальчик и подарите им возможность узнать мир животных через музыку!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
27 сентября
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
12:00

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