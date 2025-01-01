Mozart for kids. Однажды в зоопарке

От проекта Mozart for kids. Концерт в Зарядье

Приглашаем вас на удивительное музыкальное путешествие в рамках программы «Mozart for kids». Эта яркая и увлекательная программа подарит настоящие эмоции и познакомит юных зрителей с миром фауны.

Что вас ждет?

В нашей истории главный герой, начальник национального парка, отправляется на прогулку и обнаруживает невероятные существа: жирафлона, рыбабочку и множество других фантастических животных! Но что же происходит? Все просто – животные устраивают карнавальное представление!

Станьте частью этого удивительного праздника! Вместе с героями программы вы пройдете по зоопарку, встретите различных зверей и диковинных птиц, услышите пение щеглёнка, увидите полёт шмеля и даже станцуете со слоном!

Музыкальные шедевры

В программе прозвучат произведения великих композиторов: Вивальди, Сен-Санса, Римского-Корсакова, Андерсона и Мусоргского. Эти музыкальные миниатюры сделают ваше погружение в мир фауны незабываемым.

Рекомендации

Мы рекомендуем эту программу для детей от 3 лет. Приводите своих маленьких зрителей на этот красочный музыкальный карнавальчик и подарите им возможность узнать мир животных через музыку!