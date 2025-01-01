Пластическое музыкальное представление южноафриканской певицы Симфиве Даны в Москве

Спектакль «МОЙЯ» — это новое экспериментальное путешествие, созданное южноафриканской певицей Симфиве Даной. В этой постановке автор стремится поделиться с зрителями своими переживаниями и мыслями через искусство.

Темы и идеи

Хореографом спектакля стал Грегори Макома, а аранжировкой музыки занималась Тити Лузифо. «МОЙЯ» затрагивает важные темы духовности, исцеления и взаимоотношений человека с окружающим миром. Эти вопросы особенно актуальны в свете событий последних лет. Постановка предлагает остановиться в круговороте хаоса и задуматься о духовных аспектах жизни.

Личное и универсальное

Ключевая идея представления заключается в том, что внешнее отражает внутреннее. Основа спектакля — личные переживания автора, а также глобальные события, происходящие в мире. Симфиве Дана создала «МОЙЯ» как способ найти утешение после потери матери в 2021 году и поделиться своими мыслями с публикой через искусство.

Цитата от Лебо Машиле

«МОЙЯ: дыхание, воздух, дух. Живая сущность внутри всего живого. МОЙЯ показывает, что жизненная сила внутри нас отражается снаружи. МОЙЯ — это суть обращения в шедевре Эноха Сонтонга «Nkosi Sikelel’ iAfrika». Кем бы мы были, если бы взывали к этому духу ежедневно?» — Лебо Машиле.

Не упустите возможность стать частью этого уникального спектакля, который обещает глубокое погружение в мир чувств и размышлений.