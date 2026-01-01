Детская опера «Мойдодыр» в Мариинском театре

Мариинский театр приглашает юных зрителей на детскую оперу «Мойдодыр», созданную композитором Юрием Левитиным. Это произведение основано на знаменитой сказке Корнея Чуковского и станет отличным поводом познакомить детей с миром музыки и театра.

О композиторе Юрии Левитине

Юрий Левитин (1912–1993) был учеником Дмитрия Шостаковича и на протяжении своей жизни сделал много для отечественной музыки. В довоенное время он работал пианистом в Ленинградской филармонии, а затем заведовал музыкальной частью Театра эстрады в Ташкенте. С 1937 года Левитин активно занимался композиторской деятельностью, создав множество опер, ораторий и симфоний.

Его творчество также включает музыку для фильмов, таких как «Тихий Дон» и «Душечка». Многие дети знакомы с его работами благодаря мультфильмам, среди которых «Цветик-семицветик», «Каштанка» и «Сказка о рыбаке и рыбке».

История «Мойдодыра»

Мультфильм «Мойдодыр» (1954) стал самым удачным анимационным воплощением сказки Чуковского, написанной в 1923 году. В 1963 году Левитин переработал ранее созданный материал и представил небольшую оперу, которая завоевала популярность на школьных уроках музыки. В 1978 году оперу выпустила на пластинке фирма «Мелодия».

Постановка в Мариинском театре

Режиссер Александр Маскалин, известный своими работами в камерном Зале Прокофьева, осуществил постановку «Мойдодыра». Зрители смогут услышать не только музыку Левитина, но и цитаты из других произведений Чуковского, таких как «Муха-Цокотуха», «Тараканище» и «Бармалей».

Не упустите возможность погрузиться в волшебный мир музыки и сказок вместе с «Мойдодыром» в Мариинском театре!