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Мойдодыр
Билеты от 1600₽
Киноафиша Мойдодыр

Спектакль Мойдодыр

Постановка
Домик Фанни Белл 0+
Продолжительность 40 минут, без антракта
Возраст 0+
Билеты от 1600₽

О концерте/спектакле

Приключения в мире Мойдодыра

«Вещи разбегаются! Мочалки негодуют! Крокодил возмущен! Мойдодыр в гневе! Малыш испуган!» — именно так начинается увлекательное путешествие в детском спектакле «Мойдодыр». Зрителей ждут веселые и поучительные приключения маленького мальчика, сопровождающиеся зажигательными ритмами живой музыки!

Что ожидает зрителей?

Спектакль наполнен захватывающими погонями, забавными плясками и триумфом чистоты. Ваши дети смогут активно участвовать в фантастическом представлении, где оживают самые неожиданные предметы, и главный из них — умывальник Мойдодыр. Дети и родители увидят, как обыденные вещи становятся героями, а мир фантазии наполняется смехом и радостью.

Поучительный момент

«Мойдодыр» — это не только развлечение, но и важный урок для маленьких зрителей. В этом спектакле они научатся многим интересным и нужным вещам, а взрослые смогут вспомнить о своей детской беззаботности. Как сказал Корней Чуковский, «полет его фантазии должен помочь детям развить воображение и ум, а взрослых научить оставаться в прекрасном мире детства».

История, которая вдохновляет

Спектакль основан на произведении Корнея Чуковского, который мечтал о том, чтобы его история вдохновила детей и взрослых. Самой лучшей благодарностью для него была реакция сына Агнии Барто, который, прочитав «Мойдодыра», воскликнул: «Наверное, я тоже теперь не буду умываться, чтобы увидеть, как оживают вещи!»

Не упустите возможность погрузиться в этот удивительный мир, где каждый предмет может стать другом, а каждое приключение — незабываемым. Спектакль «Мойдодыр» ждет вас!

Режиссер
Сергей Ефремов
Сергей Ефремов
В ролях
Сергей Ефремов
Сергей Ефремов
Мария Сластненкова
Александр Федечкин

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 июля
Домик Фанни Белл Москва, Ст.Басманная, 15, сад им. Баумана
16:00 от 1600 ₽ 18:00 от 1600 ₽
17 августа
Домик Фанни Белл Москва, Ст.Басманная, 15, сад им. Баумана
11:00 от 1600 ₽ 13:00 от 1600 ₽

Фотографии

Мойдодыр Мойдодыр Мойдодыр

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