Мойдодыр
Киноафиша Мойдодыр

Спектакль Мойдодыр

0+
Режиссер Никита Шмитько
Продолжительность 40 минут, без антракта
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Обучающий спектакль для малышей по стихам Чуковского

Спектакль «Мойдодыр» — это незабываемое путешествие в мир любимых с детства стихов Корнея Чуковского. На сцене оживают яркие костюмы и декорации, которые создают атмосферу веселья и озорства. Брызги воды и мыльные пузыри наполняют пространство, а добрый, но справедливый Мойдодыр не оставит шанса ни одной грязнуле.

Уроки чистоты и порядка

Маленькие зрители смогут понять, как важны чистота и порядок. В то же время взрослые вернутся в атмосферу своего детства, вспомнив о весёлых приключениях и забавных героях.

Настоящий праздник на сцене

Спектакль наполнен духом радости и веселья, он подарит всем зрителям ощущение настоящего праздника. Приходите и разделите с нами это волшебство!

Расписание

Фотографии

Мойдодыр Мойдодыр Мойдодыр Мойдодыр Мойдодыр Мойдодыр

