Киноафиша Моя жизнь

Спектакль Моя жизнь

Постановка
Et Cetera Александра Калягина 16+
Продолжительность 2 часа 50 минут, 1 антракт
Возраст 16+
О концерте/спектакле

Спектакль «Моя жизнь»: чеховская ирония в театре Et Cetera

Чеховские герои — это просто люди, такие, как мы все. Он, словно фотограф, фиксирует случайные лица, не выбирая красивые или значительные, просто изображая обыденность. В центре повести «Моя жизнь» находится Мисаил — рядовой обыватель с непримечательным именем. Он не претендует на какие-либо высшие способности и вполне осознает свою ординарность, но пытается найти смысл в жизни и понять себя.

Обыкновенный и необыкновенный

Дворянин Мисаил решает стать маляром. Для него физический труд не является позором, в отличие от скучной работы с бумагами. Но в маленьком провинциальном городке это оказывается событием из ряда вон выходящим. Кто-то презирает его, кто-то считает смелым бунтовщиком. Скучающие барышни ищут знакомства с ним, а дочь богатого инженера Маша решается стать его женой, чтобы вместе изменить мир. Однако, как показывает история, кому когда удавалось это сделать?

Ирония и страдание

Чеховская ирония всегда добра и убийственна одновременно. Жизнь подкидывает банальные, порой пошлые сюжеты, которые составляют её содержание. Доктор Благово, мечтающий о прогрессе, спокойно совращает сестру Мисаила, даже не подозревая о постыдности своих действий. В «Моей жизни» нет финальной морали, Чехов не осуждает, а лишь предлагает зарисовку из жизни русской провинции.

Что изменилось?

Что же изменилось в этой жизни? По большому счету — ничего. Люди продолжают любить, обманывать и страдать, в поисках истины. Режиссер спектакля старается театральными средствами передать чеховский мир. Его работа наполнена метафорами, ярка по форме и иногда парадоксальна, а иногда поэтична. В будничности человеческой жизни он сумел увидеть потаенные страсти неуспокоенной души.

Кусок жизни на сцене

Как признается сам режиссер: «Для меня спектакль — это кусок жизни…» И, вероятно, то, что он прожил, станет частью жизни каждого, кто решит увидеть эту постановку. Спектакль «Моя жизнь» — это возможность задуматься о своих собственных поисках смысла и обыденности.

Режиссер
Егор Равинский
В ролях
Михаил Янушкевич
Евгений Токарев
Наталия Житкова
Грант Каграманян
Алексей Осипов

15 октября
Et Cetera Александра Калягина Москва, Фролов пер., 2
19:00 от 3000 ₽

