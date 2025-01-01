Меню
Моя жена — лгунья
Киноафиша Моя жена — лгунья

Спектакль Моя жена — лгунья

Постановка
Омский музыкальный театр 12+
Продолжительность 125 минут
Возраст 12+

О спектакле

Озорная комедия «Моя жена — лгунья» в Омском театре

В Омском государственном музыкальном театре состоится премьера комедии, основанной на одноименной пьесе М. Мейо и М. Эннекена. Это музыкальная комедия в двух действиях с продолжительностью 2 часа 5 минут, которая обещает подарить зрителям множество забавных моментов.

Сюжет

История рассказывает о молодой женщине, которая постоянно ревнует своего мужа. Каждый его шаг она принимает за измену, что приводит к множеству комических ситуаций. Чтобы не расстраивать мужа и не подвести друзей, героиня вынуждена придумывать оригинальные оправдания. Однако наивные уловки и маленькие обманщики лишь усугубляют ситуацию, заставляя мужа сомневаться в ее честности.

Интрига

Зрителям будет интересно следить за тем, как один невинный обман превращается в настоящую катастрофу. Главные герои окажутся в центре головокружительных казусов, имея при этом прекрасный шанс раскрыть истинную природу любви и доверия.

Вдохновение и создание спектакля

Либретто и стихи к спектаклю написаны Ю. Рыбчинским, а музыкальную часть обеспечивают композиторы В. Ильин и В. Лукашов. Создатели комедии прикладывают немало усилий для того, чтобы сделать представление ярким и увлекательным, с множеством музыкальных и визуальных номеров.

Если вы ищете спектакль, полный озорных поворотов и эксцентричных историй, не упустите возможность увидеть «Моя жена — лгунья» в Омском театре. Эта постановка обязательно заставит вас улыбнуться и подарит заряд положительных эмоций!

Февраль
7 февраля суббота
17:00
Омский музыкальный театр Омск, 10 лет Октября, 2
от 400 ₽

Фотографии

Моя жена — лгунья Моя жена — лгунья Моя жена — лгунья Моя жена — лгунья Моя жена — лгунья Моя жена — лгунья

