Спектакль Моя жена — лгунья

Озорная комедия «Моя жена — лгунья» в Омском театре

В Омском государственном музыкальном театре состоится премьера комедии, основанной на одноименной пьесе М. Мейо и М. Эннекена. Это музыкальная комедия в двух действиях с продолжительностью 2 часа 5 минут, которая обещает подарить зрителям множество забавных моментов.

Сюжет

История рассказывает о молодой женщине, которая постоянно ревнует своего мужа. Каждый его шаг она принимает за измену, что приводит к множеству комических ситуаций. Чтобы не расстраивать мужа и не подвести друзей, героиня вынуждена придумывать оригинальные оправдания. Однако наивные уловки и маленькие обманщики лишь усугубляют ситуацию, заставляя мужа сомневаться в ее честности.

Интрига

Зрителям будет интересно следить за тем, как один невинный обман превращается в настоящую катастрофу. Главные герои окажутся в центре головокружительных казусов, имея при этом прекрасный шанс раскрыть истинную природу любви и доверия.

Вдохновение и создание спектакля

Либретто и стихи к спектаклю написаны Ю. Рыбчинским, а музыкальную часть обеспечивают композиторы В. Ильин и В. Лукашов. Создатели комедии прикладывают немало усилий для того, чтобы сделать представление ярким и увлекательным, с множеством музыкальных и визуальных номеров.

Если вы ищете спектакль, полный озорных поворотов и эксцентричных историй, не упустите возможность увидеть «Моя жена — лгунья» в Омском театре. Эта постановка обязательно заставит вас улыбнуться и подарит заряд положительных эмоций!