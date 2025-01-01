Меню
Моя жена — лгунья
Киноафиша Моя жена — лгунья

Спектакль Моя жена — лгунья

12+
Режиссер Вячеслав Егоров
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Музыкальная комедия «Моя жена — лгунья» в Краснодаре

Премьера краснодарской постановки музыкальной комедии «Моя жена — лгунья» состоялась 4 октября 2015 года на сцене Кореновского районного центра народной культуры и досуга. С тех пор спектакль завоевал популярность и стал настоящим шлягером лёгкого жанра.

О спектакле

Основой сюжета комедии послужила пьеса американских драматургов М. Мэйо и М. Эннекена. В этой яркой и искрометной комедии есть всё, что делает её шедевром жанра: любовь и ревность, правда и ложь, корысть и преданность. Неотъемлемой частью спектакля является потрясающая музыка, которая помогает создать неповторимую атмосферу.

Популярность среди театров

«Моя жена — лгунья» вошла в репертуар ведущих музыкальных театров России, что подтверждает её статус как одной из лучших комедий современности. Не упустите возможность насладиться этим увлекательным спектаклем!

Фотографии

Моя жена — лгунья Моя жена — лгунья Моя жена — лгунья Моя жена — лгунья Моя жена — лгунья Моя жена — лгунья Моя жена — лгунья
