Музыкальная комедия «Моя жена — лгунья» в Краснодаре

Премьера краснодарской постановки музыкальной комедии «Моя жена — лгунья» состоялась 4 октября 2015 года на сцене Кореновского районного центра народной культуры и досуга. С тех пор спектакль завоевал популярность и стал настоящим шлягером лёгкого жанра.

О спектакле

Основой сюжета комедии послужила пьеса американских драматургов М. Мэйо и М. Эннекена. В этой яркой и искрометной комедии есть всё, что делает её шедевром жанра: любовь и ревность, правда и ложь, корысть и преданность. Неотъемлемой частью спектакля является потрясающая музыка, которая помогает создать неповторимую атмосферу.

Популярность среди театров

«Моя жена — лгунья» вошла в репертуар ведущих музыкальных театров России, что подтверждает её статус как одной из лучших комедий современности. Не упустите возможность насладиться этим увлекательным спектаклем!