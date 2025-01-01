Спектакль Моя учительница монстр

Гастроли театра «Профиль» в Екатеринбурге: Спектакль-сторителлинг о школе и монстрах

Театр «Профиль» представляет захватывающий спектакль, основанный на книге Питера Брауна. Это история о школьной жизни, о том, что на самом деле представляет собой монстр. Сюжет разворачивается вокруг обычного школьника, который с нетерпением ждет окончания учебного дня. Но вот наступают выходные, и вместо свободы его ждет встреча с учительницей, которая оказывается настоящим монстром!

Личные истории артистов

Спектакль наполнен личными историями актеров, которые делятся своими воспоминаниями о школьных годах. Это создает атмосферу близости и узнаваемости, позволяя зрителям вспомнить о своих собственных школьных приключениях.

Режиссер и актерский состав

Режиссером спектакля является Артём Курочкин, известный своими оригинальными подходами к театральным постановкам. В спектакле участвуют талантливые артисты: Василиса Байнова, Кирилл Томилов, Анна Манакова, Артём Николаев, Ирина Обухова, Полина Кожунова, Тамара Сухина и Мария Карпенко.

Не упустите возможность!

Не упустите возможность погрузиться в мир школьных воспоминаний и открыть для себя, кто на самом деле является монстром. Гастроли театра «Профиль» обещают незабываемые впечатления и множество эмоций!