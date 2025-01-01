Меню
Моя студенческая история
Киноафиша Моя студенческая история

Спектакль Моя студенческая история

Постановка
Курт 18+
Режиссер Полина Антонова
Возраст 18+

О концерте/спектакле

О дружбе, любви и поисках себя

«Дружба, любовь, победы и провалы. В студенческие годы происходят истории, которые мы вспоминаем всю жизнь. Как не пропустить приключение, не потерять друзей и понять, что чувствуешь? Действительно ли эти годы – лучшие?»

Эти вопросы задают себе пять студентов, которые пытаются разобраться в своих чувствах и переживаниях, вспоминая общую историю от поступления до получения диплома. Спектакль раскрывает сложности и радости жизни молодых людей, вчерашних школьников, стремящихся понять себя и окружающий мир.

О спектакле

Режиссером выступает Полина Антонова, известная своими глубокими и эмоциональными постановками. Она создала атмосферу, в которой каждый зритель сможет увидеть себя на сцене и вспомнить свои студенческие годы. Спектакль наполнен живыми диалогами, юмором и трогательными моментами, которые заставляют задуматься о важности дружбы и времени, проведенного вместе.

Интересные факты

  • Спектакль основан на реальных историях студентов, что добавляет ему особую искренность.
  • В процессе репетиций актеры проводили интервью с выпускниками, чтобы лучше понять их переживания и эмоции.
  • Музыкальное сопровождение включает популярные хиты, которые были актуальны в студенческие годы, создавая атмосферу ностальгии.

Не пропустите!

Спектакль «Моя студенческая история» — это возможность вспомнить о своих студенческих приключениях и, возможно, найти ответы на важные вопросы. Приходите и погрузитесь в мир юности, дружбы и самопознания!

Расписание

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 6 сентября
Курт Санкт-Петербург, Чайковского, 16
20:00 от 1100 ₽

Фотографии

Фотографии

