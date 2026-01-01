Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Охота за тенью» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Моя Психея
Киноафиша Моя Психея

Спектакль Моя Психея

Постановка
Красноярский драматический театр им. А.С. Пушкина 18+
Продолжительность 60 минут
Возраст 18+

О спектакле

Моноспектакль по мифу об Эросе и Психее

В Драматическом театре им. Пушкина состоится удивительный моноспектакль. История расскажет о очаровательной девушке, её взрослении и попытках разобраться в себе и окружающем мире. Героиня сталкивается с богами и героями, посещает Аид, испытывает зависть Афродиты и предательство.

Согласно мифу об Эросе и Психее, девушка принимает дар бессмертия и становится женой Эроса. В нашем варианте Психея задаёт себе важные вопросы: нужно ли ей это бессмертие и что она на самом деле хочет. Спектакль привлечет внимание тех, кто интересуется мифологией и глубокими психологическими историями.

О чем спектакль?

Сюжет переносит нас в Древнюю Грецию, на Олимп, где происходит взросление героини. Она сталкивается с различными эмоциями: зависть, предательство, а также сочувствие муравьев. В этом мире богов и героев девушка сама создает свою историю и задает себе вопросы о том, что для неё действительно важно.

Поставьте себя на место героини

Приглашаем вас примерить на себя роль богини! Вместе с Психеей задайте себе вопросы о своих желаниях и о том, что делает вас счастливыми.

Купить билет на спектакль Моя Психея

Помощь с билетами
В других городах
Апрель
8 апреля среда
19:00
Красноярский драматический театр им. А.С. Пушкина Красноярск, ​Проспект Мира, 73
от 1500 ₽

В ближайшие дни

Карлик Нос
6+
Детский Кукольный
Карлик Нос
5 апреля в 13:00 Красноярский театр кукол
от 500 ₽
Дубровский
12+
Драма Кукольный
Дубровский
26 марта в 19:00 Красноярский театр кукол
от 750 ₽
Круглый год
0+
Детский Кукольный
Круглый год
1 апреля в 16:30 Красноярский театр кукол
от 500 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше