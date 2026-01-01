Спектакль Моя Психея

Моноспектакль по мифу об Эросе и Психее

В Драматическом театре им. Пушкина состоится удивительный моноспектакль. История расскажет о очаровательной девушке, её взрослении и попытках разобраться в себе и окружающем мире. Героиня сталкивается с богами и героями, посещает Аид, испытывает зависть Афродиты и предательство.

Согласно мифу об Эросе и Психее, девушка принимает дар бессмертия и становится женой Эроса. В нашем варианте Психея задаёт себе важные вопросы: нужно ли ей это бессмертие и что она на самом деле хочет. Спектакль привлечет внимание тех, кто интересуется мифологией и глубокими психологическими историями.

О чем спектакль?

Сюжет переносит нас в Древнюю Грецию, на Олимп, где происходит взросление героини. Она сталкивается с различными эмоциями: зависть, предательство, а также сочувствие муравьев. В этом мире богов и героев девушка сама создает свою историю и задает себе вопросы о том, что для неё действительно важно.

Поставьте себя на место героини

Приглашаем вас примерить на себя роль богини! Вместе с Психеей задайте себе вопросы о своих желаниях и о том, что делает вас счастливыми.