Спектакль Моя прекрасная леди

Мюзикл «Моя прекрасная леди» в Краснодарском музыкальном театре «Премьера»

Краснодарский музыкальный театр приглашает зрителей на захватывающий мюзикл «Моя прекрасная леди», основанный на знаменитой пьесе Джорджа Бернарда Шоу «Пигмалион». Эта музыкальная адаптация, созданная Ф. Лоу, обещает перенести вас в атмосферу 50-х годов ХХ века.

О спектакле

Мюзикл состоит из двух действий. Текст и стихи к произведению написал А. Дж. Лернер, а русский текст адаптировали П. Мелкова и Ю. Корнеев. Режиссером-постановщиком выступает заслуженный деятель искусств Краснодарского края Александр Мацко, а музыкальным руководителем и дирижером — Денис Ивенский.

В главных ролях

Элиза Дулиттл, цветочница — Татьяна Ерёмина

Генри Хиггинс, профессор фонетики — Владислав Емелин, Владимир Кузнецов

Хью Пикеринг, полковник — Андрей Трегубов

Сюжет

Сюжет разворачивается вокруг профессора фонетики Генри Хиггинса, который заключает пари с полковником Пикерингом. Он уверяет, что сможет превратить лондонскую цветочницу Элизу Дулиттл в настоящую леди всего за полгода. На приеме в посольстве Элиза блестяще проходит экзамен, демонстрируя безупречные манеры и произношение. Однако, в процессе эксперимента профессор осознает, что его сердце уже занято.

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