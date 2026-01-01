Спектакль Моя прекрасная леди

Мюзикл «Моя прекрасная леди» в Краснодарском музыкальном театре «Премьера»
Краснодарский музыкальный театр приглашает зрителей на захватывающий мюзикл «Моя прекрасная леди», основанный на знаменитой пьесе Джорджа Бернарда Шоу «Пигмалион». Эта музыкальная адаптация, созданная Ф. Лоу, обещает перенести вас в атмосферу 50-х годов ХХ века.
О спектакле
Мюзикл состоит из двух действий. Текст и стихи к произведению написал А. Дж. Лернер, а русский текст адаптировали П. Мелкова и Ю. Корнеев. Режиссером-постановщиком выступает заслуженный деятель искусств Краснодарского края Александр Мацко, а музыкальным руководителем и дирижером — Денис Ивенский.
В главных ролях
- Элиза Дулиттл, цветочница — Татьяна Ерёмина
- Генри Хиггинс, профессор фонетики — Владислав Емелин, Владимир Кузнецов
- Хью Пикеринг, полковник — Андрей Трегубов
Сюжет
Сюжет разворачивается вокруг профессора фонетики Генри Хиггинса, который заключает пари с полковником Пикерингом. Он уверяет, что сможет превратить лондонскую цветочницу Элизу Дулиттл в настоящую леди всего за полгода. На приеме в посольстве Элиза блестяще проходит экзамен, демонстрируя безупречные манеры и произношение. Однако, в процессе эксперимента профессор осознает, что его сердце уже занято.
Интересные факты
- Права на постановку мюзикла были приобретены у американской компании Tams-Witmark, ведущего лицензиара классических бродвейских мюзиклов.
- Оригинальные декорации и костюмы художников Анастасии Глебовой и Андрея Климова переносят зрителей в эпоху расцвета стиля «Нью лук», созданного Кристианом Диором.
- Мюзикл «Моя прекрасная леди» был сыгран на Бродвее 2 717 раз и переведен на одиннадцать языков, успешно демонстрировался в более чем двадцати странах.
- В 1964 году по мотивам мюзикла был снят одноименный фильм.
- Краснодарский музыкальный театр — один из старейших театров Кубани, который прошел через различные этапы развития и сегодня демонстрирует высокий уровень музыкальной культуры региона. Премьера мюзикла «Моя прекрасная леди» состоялась 1 и 2 декабря 2018 года.