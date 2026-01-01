«Монахиня из Борли. Возвращение»
Моя прекрасная леди
Нижегородский государственный академический театр оперы и балета имени А.С. Пушкина 12+
Продолжительность 150 минут
Мюзикл «Моя прекрасная леди» по пьесе Джорджа Бернарда Шоу «Пигмалион»

Мюзикл «Моя прекрасная леди» основан на пьесе Джорджа Бернарда Шоу «Пигмалион». В этой увлекательной истории профессор фонетики Генри Хиггинс делает смелое пари с полковником Пикерингом: он сможет превратить цветочницу Элизу Дулиттл в настоящую леди всего за полгода. На приеме в посольстве Элиза удивляет всех, успешно проходя экзамен и преобразовавшись в изысканную даму. Однако Хиггинс не догадывается, что сам стал жертвой своих чувств.

  • Русский текст — Р. Сеф, Г. Алперс, В. Луи
  • Текст песен — Р. Сеф
  • Дирижер-постановщик — народный артист РФ, профессор Владимир Бойков
  • Режиссер-постановщик — Борис Лагода
  • Балетмейстер-постановщик — заслуженный деятель искусств РФ Виталий Бутримович
  • Художник-постановщик — Наталия Хренникова
  • Хормейстер — Арина Мирсаетова
  • Репетитор по балету — заслуженный артист РФ Леонид Сычев

«Моя прекрасная леди» — это мюзикл в двух действиях, который завораживает зрителей яркими музыкальными номерами и элегантными декорациями, отражающими атмосферу Лондона. Спектакль будет интересен любителям классических мюзиклов и поклонникам творчества Бернарда Шоу. Рекомендуемый возраст для зрителей — от 12 лет.

Продолжительность спектакля составляет 2 часа 30 минут.

