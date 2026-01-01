Мюзикл «Моя прекрасная леди» по пьесе Джорджа Бернарда Шоу «Пигмалион»

Мюзикл «Моя прекрасная леди» основан на пьесе Джорджа Бернарда Шоу «Пигмалион». В этой увлекательной истории профессор фонетики Генри Хиггинс делает смелое пари с полковником Пикерингом: он сможет превратить цветочницу Элизу Дулиттл в настоящую леди всего за полгода. На приеме в посольстве Элиза удивляет всех, успешно проходя экзамен и преобразовавшись в изысканную даму. Однако Хиггинс не догадывается, что сам стал жертвой своих чувств.

Команда постановки

Русский текст — Р. Сеф, Г. Алперс, В. Луи

Текст песен — Р. Сеф

Дирижер-постановщик — народный артист РФ, профессор Владимир Бойков

Режиссер-постановщик — Борис Лагода

Балетмейстер-постановщик — заслуженный деятель искусств РФ Виталий Бутримович

Художник-постановщик — Наталия Хренникова

Хормейстер — Арина Мирсаетова

Репетитор по балету — заслуженный артист РФ Леонид Сычев

Характеристика спектакля

«Моя прекрасная леди» — это мюзикл в двух действиях, который завораживает зрителей яркими музыкальными номерами и элегантными декорациями, отражающими атмосферу Лондона. Спектакль будет интересен любителям классических мюзиклов и поклонникам творчества Бернарда Шоу. Рекомендуемый возраст для зрителей — от 12 лет.

Продолжительность спектакля составляет 2 часа 30 минут.