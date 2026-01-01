Мюзикл «Моя прекрасная леди» основан на пьесе Джорджа Бернарда Шоу «Пигмалион». В этой увлекательной истории профессор фонетики Генри Хиггинс делает смелое пари с полковником Пикерингом: он сможет превратить цветочницу Элизу Дулиттл в настоящую леди всего за полгода. На приеме в посольстве Элиза удивляет всех, успешно проходя экзамен и преобразовавшись в изысканную даму. Однако Хиггинс не догадывается, что сам стал жертвой своих чувств.
«Моя прекрасная леди» — это мюзикл в двух действиях, который завораживает зрителей яркими музыкальными номерами и элегантными декорациями, отражающими атмосферу Лондона. Спектакль будет интересен любителям классических мюзиклов и поклонникам творчества Бернарда Шоу. Рекомендуемый возраст для зрителей — от 12 лет.
Продолжительность спектакля составляет 2 часа 30 минут.