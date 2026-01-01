Спектакль Моя прекрасная леди. Музыкальный театр «Петербургская оперетта»

Музыкальный театр «Петербургская оперетта» под управлением заслуженного артиста России Сергея Шалагина представляет вдохновляющий музыкальный спектакль «Моя прекрасная леди», созданный на основе мюзикла Фредерика Лоу. Это произведение вошло в десятку величайших голливудских мюзиклов, завоевав 7 премий «Оскар» и заслуженно заняв место в списке лучших произведений, обладающих культурным, историческим и эстетическим значением.
Действие спектакля разворачивается в Лондоне времён короля Эдуарда VII. Профессор Генри Хиггинс, выдающийся лингвист и высокомерный человек, выдвигает теорию о том, что произношение и акцент определяют социальный статус. Чтобы доказать свою точку зрения, он заключает пари, что научит простую торговку цветами Элизу Дулиттл говорить так чисто и грамотно, что её примет высшее общество.
Элиза, выросшая в трущобах и мечтающая о лучшей жизни, становится объектом эксперимента профессора. На протяжении спектакля зрители следят за её трансформацией и внутренними переживаниями, которые делают эту историю трогательной и актуальной.
В постановке используются оригинальные музыкальные номера из бродвейских мюзиклов «Моя прекрасная леди», «Целуй меня, Кэт», «Трехгрошовая опера». Спектакль включает антракт, что позволяет зрителям насладиться атмосферой и музыкой.