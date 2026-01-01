Спектакль Моя прекрасная леди. Музыкальный театр «Петербургская оперетта»

Моя прекрасная леди: музыкальный спектакль от Петербургской оперетты в Казани

Музыкальный театр «Петербургская оперетта» под управлением заслуженного артиста России Сергея Шалагина представляет вдохновляющий музыкальный спектакль «Моя прекрасная леди», созданный на основе мюзикла Фредерика Лоу. Это произведение вошло в десятку величайших голливудских мюзиклов, завоевав 7 премий «Оскар» и заслуженно заняв место в списке лучших произведений, обладающих культурным, историческим и эстетическим значением.

Сюжет спектакля

Действие спектакля разворачивается в Лондоне времён короля Эдуарда VII. Профессор Генри Хиггинс, выдающийся лингвист и высокомерный человек, выдвигает теорию о том, что произношение и акцент определяют социальный статус. Чтобы доказать свою точку зрения, он заключает пари, что научит простую торговку цветами Элизу Дулиттл говорить так чисто и грамотно, что её примет высшее общество.

Элиза, выросшая в трущобах и мечтающая о лучшей жизни, становится объектом эксперимента профессора. На протяжении спектакля зрители следят за её трансформацией и внутренними переживаниями, которые делают эту историю трогательной и актуальной.

Актерский состав

Генри Хиггинс — лауреат международных конкурсов Сергей Ларионов

Хью Пикеринг — заслуженный деятель культуры Валерий Столяров, заслуженный артист России Сергей Шалагин

Элиза Дулиттл — Анастасия Яцына, Елена Малярчик

Элфрид Дулиттл — артист кино и сериалов Александр Эрлих

Цветочница, Миссис Хиггинс — заслуженная артистка России Любовь Журавлева

Миссис Пирс — лауреат международных конкурсов Анна Воронина

Цветочница, Клара — её дочь — Елена Малярчик, Анастасия Яцына

Фредди — её сын, он же — Гарри — приятель Дулиттла — Никита Карасев

Джемми — лауреат премии "Золотой Софит" — Егор Сигаев

Гарри — Леонид Репин

Создатели спектакля

Художник-постановщик — лауреат премии "Золотая Маска" Олег Молчанов

Художник по костюмам, художник-технолог — лауреат премии "Золотой Софит" Елена Сазонова

Балетмейстер — лауреат премии "Золотой Софит" Ирина Новик

Режиссер-постановщик — заслуженный артист России Сергей Шалагин

Музыка и антракт

В постановке используются оригинальные музыкальные номера из бродвейских мюзиклов «Моя прекрасная леди», «Целуй меня, Кэт», «Трехгрошовая опера». Спектакль включает антракт, что позволяет зрителям насладиться атмосферой и музыкой.