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Моя подруга — слепая курица
Киноафиша Моя подруга — слепая курица

Спектакль Моя подруга — слепая курица

12+
Продолжительность 50 минут, без антракта
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Трогательная и смешная история о дружбе: «Моя подруга — слепая курица» на сцене Омского дома актера

Приглашаем вас на спектакль «Моя подруга — слепая курица», который расскажет трогательную и смешную историю о дружбе и поисках счастья. В центре сюжета — колченогая Гусыня, живущая на скучном, но безопасном заднем дворе. Ее жизнь меняется, когда на голову ей сваливается слепая Курица — авантюристка и мечтательница.

Приключения и мечты

Слепая Курица ищет компаньонку для путешествия в страну, где сбываются мечты. Гусыня, не понимая, как это произошло, соглашается на это рискованное приключение. Вместе они сталкиваются с различными трудностями, борются со страхами и, конечно, находят настоящую дружбу.

О спектакле

Спектакль поднимает важные темы доверия, терпения и необходимости в близком человеке, с которым можно разделить не только радости, но и попкорн. Режиссером постановки является Анастасия Старцева, а главные роли исполняют талантливые актрисы: заслуженная артистка России Лариса Яковлева и Таисия Галочкина.

Не упустите шанс!

Не пропустите эту увлекательную историю о дружбе противоположностей, которая напоминает нам о том, как важно иметь рядом человека, готового поддержать в трудную минуту. Спектакль станет отличным выбором для семейного просмотра и подарит вам множество положительных эмоций.

Режиссер
Анастасия Старцева
В ролях
Таисия Галочкина
Лариса Яковлева

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Омск, 21 сентября
Омский дом актера Омск, Ленина, 45
11:00 от 300 ₽

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