Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Моана» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Моя Мишель
Киноафиша Моя Мишель

Моя Мишель

16+
Возраст 16+

О концерте

Концерт группы «Моя Мишель» в «Пересвет-Арене»

Группа «Моя Мишель» готовит для своих поклонников незабываемый концерт в «Пересвет-Арене». Исполнители представят новые синглы с альбома «Ангелы и не очень», а также уже полюбившиеся хиты: «Пташка», «Курточка», «Ветер меняет направление» и «Зима в сердце». Это будет уникальная возможность для зрителей насладиться живой музыкой и личным общением с артистами.

На концерте, который состоится 21 августа, зрителей ждет поп-звук, живые инструменты и харизматичное выступление Тани Ткачук, которая сделает каждый номер особенным. Концерт станет не просто выступлением, а личным разговором с аудиторией, тем самым подчеркивая эмоциональную связь с фанатами.

Значимые достижения группы

2025 год стал знаковым для «Моей Мишель»: их трек «Зима в сердце» преодолел 300 миллионов прослушиваний на стриминговых платформах и получил тройную «бриллиантовую» сертификацию от международного лейбла Believe Music. Осенью группа успешно провела сольный концерт в Москве, на который собрала более 10 000 зрителей, представив масштабное световое шоу с симфоническим оркестром и хором.

Формат мероприятия Roof Live

Выступление на ROOF LIVE станет обособленной летней встречей «Моей Мишель» и ее поклонников. Roof Live — это флагманский формат команды «Эфир», создающей устойчивую культурную инфраструктуру для летних событий в городе. Проект поддерживает живую сцену и объединяет артистов со зрителями, формируя качественный музыкальный контент.

Исполнители
«Моя Мишель» Г

Купить билет на концерт Моя Мишель

Помощь с билетами
В других городах
Август
21 августа пятница
20:00
Пересвет-арена Ростов-на-Дону, Целиноградская, 3
от 2700 ₽

В ближайшие дни

Theodor Bastard
12+
Поп Фолк

Theodor Bastard

5 декабря в 20:00 Кроп Арена Воздух
от 2000 ₽
Елизавета Мижировская и Квинтет Елизаветы Себало
6+
Джаз

Елизавета Мижировская и Квинтет Елизаветы Себало

21 августа в 20:00 Эссе
от 1400 ₽
Владимир Винокур
12+
Эстрада Юмор

Владимир Винокур

13 октября в 19:00 Конгресс-холл ДГТУ
от 1500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Концерты звёзд в Москве и Петербурге Концерты звёзд в Москве и Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше