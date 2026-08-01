Концерт группы «Моя Мишель» в «Пересвет-Арене»

Группа «Моя Мишель» готовит для своих поклонников незабываемый концерт в «Пересвет-Арене». Исполнители представят новые синглы с альбома «Ангелы и не очень», а также уже полюбившиеся хиты: «Пташка», «Курточка», «Ветер меняет направление» и «Зима в сердце». Это будет уникальная возможность для зрителей насладиться живой музыкой и личным общением с артистами.

На концерте, который состоится 21 августа, зрителей ждет поп-звук, живые инструменты и харизматичное выступление Тани Ткачук, которая сделает каждый номер особенным. Концерт станет не просто выступлением, а личным разговором с аудиторией, тем самым подчеркивая эмоциональную связь с фанатами.

Значимые достижения группы

2025 год стал знаковым для «Моей Мишель»: их трек «Зима в сердце» преодолел 300 миллионов прослушиваний на стриминговых платформах и получил тройную «бриллиантовую» сертификацию от международного лейбла Believe Music. Осенью группа успешно провела сольный концерт в Москве, на который собрала более 10 000 зрителей, представив масштабное световое шоу с симфоническим оркестром и хором.

Формат мероприятия Roof Live

Выступление на ROOF LIVE станет обособленной летней встречей «Моей Мишель» и ее поклонников. Roof Live — это флагманский формат команды «Эфир», создающей устойчивую культурную инфраструктуру для летних событий в городе. Проект поддерживает живую сцену и объединяет артистов со зрителями, формируя качественный музыкальный контент.