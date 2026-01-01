Киноафиша Моя Мишель. Summer Sound х билайн

16+
Концерт группы Моя Мишель в Нижнем Новгороде

Лето становится ещё ярче с концертом группы Моя Мишель на Summer Sound x билайн в Нижнем Новгороде. Этот вечер обещает быть волшебным: нас ждёт захватывающее музыкальное выступление, полное энергии и чувств.

На концерте прозвучат как уже знакомые зрителям хиты, так и новые композиции. Зрители смогут насладиться любимыми треками, такими как «Пташка», «Курточка», «Ветер меняет направление» и «Зима в сердце». Кроме того, будут исполнены новые песни с альбома «Ангелы и не очень», в которых отражаются искренние истории о любви, расставаниях, принятии и надежде. Эти песни заставят вас вспомнить о самых важных моментах в жизни.

Предстоящий концерт — это не просто музыкальное событие, это возможность создать уникальные воспоминания под звуки любимых мелодий на фоне красивых летних закатов и открытого неба. Приготовьтесь к вечеру, который наполнит ваши сердца теплом и радостью.

Убедитесь, что не пропустите этот незабываемый музыкальный опыт!

24 июля пятница
19:30
Сцена «Ракушка» Нижний Новгород, Александровский сад
от 2500 ₽

