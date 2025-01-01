Меню
Моя мать Марлен Дитрих
Киноафиша Моя мать Марлен Дитрих

Спектакль Моя мать Марлен Дитрих

18+
Продолжительность 2 часа
Возраст 18+
О концерте/спектакле

Тайны жизни Марлен Дитрих на сцене ЦДРИ

Марлен Дитрих — легенда Золотого века Голливуда, икона стиля, секс-символ эпохи. Она притягивала внимание как мужчин, так и женщин своим неотразимым магнетизмом. Её боготворили такие таланты, как Джон Гилберт, Гари Купер, Поль Элюар, Кларк Гейбл, Эрих Мария Ремарк и Жан Габен. Однако, кто стал её настоящей страстью?

Спектакль о любви и страсти

Приглашаем вас на спектакль, основанный на самых скандальных мемуарах о Марлен Дитрих, написанных её дочерью, Марией Ривой. Это откровенное и эмоциональное погружение в жизнь женщины, полной страсти, таланта и противоречий. Спектакль задаёт важные вопросы: почему самая желанная женщина века превратилась в одну из самых известных затворниц? Что важнее — легенда или реальная жизнь?

Уникальные факты о Дитрих

Марлен Дитрих не только обладала уникальным талантом, но и была новатором. Её стиль и манера исполнения стали образцом для многих актрис и певиц. Она была первой, кто начал носить брюки на экране, что вызвало бурю обсуждений в обществе того времени.

Обязательно приходите на этот спектакль, чтобы открыть для себя новую грань известной личности и узнать, чем же была так несводима её истинная жизнь.

Режиссер
Алексей Серов
В ролях
Наталья Якупова

Расписание

22 ноября
Центральный дом работников искусств Москва, Пушечная, 9/6, стр. 1
19:00 от 700 ₽

