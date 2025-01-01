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Моя Марусечка
Билеты от 2000₽
Киноафиша Моя Марусечка

Спектакль Моя Марусечка

Постановка
Et Cetera Александра Калягина 12+
Продолжительность 2 часа 5 минут, без антракта
Возраст 12+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

«Моя Марусечка» Марины Брусникиной по повести Александры Васильевой в Театре Et Cetera

Спектакль «Моя Марусечка» основан на повести Александры Васильевой. Эта история о жизни, наполненной радостями и печалями, трудно передать словами, так же как и саму жизнь. Режиссер Марина Брусникина, известная своим умением глубоко исследовать человеческую натуру, взялась за эту непростую задачу.

Тема и содержание

Спектакль рассказывает о Марии Христофоровне, русской женщине, которая жертвует собой с удивительной легкостью. В мире, разломанном катастрофами, она сталкивается с вызовами, которые проверяют её на прочность. «Вот уже три месяца дождь, и каждую ночь шаровые молнии сжигают деревья», - такова обстановка, в которой героиня пытается найти свое место.

Человеческие истории

Каждый из нас имеет свою Марусечку — человека, который, возможно, был незаметен при жизни, но оставил неизгладимый след в нашей душе. Этот спектакль о том, как важно помнить и ценить таких людей, благодаря которым мы становимся теми, кто мы есть.

Интересные факты

Марина Брусникина — один из немногих режиссеров, способных трансформировать прозаические тексты в живое театральное действо. Ее работы всегда отличаются глубиной и эмоциональной насыщенностью, что делает «Мою Марусечку» спектаклем, который нельзя пропустить.

Не упустите возможность увидеть эту трогательную историю на сцене. Спектакль обещает стать важным событием в театральной жизни города!

Режиссер
Марина Брусникина
Марина Брусникина
В ролях
Анжела Белянская
Екатерина Егорова
Наталья Житкова
Наталья Баландина

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
4 сентября
Et Cetera Александра Калягина Москва, Фролов пер., 2
19:00 от 2000 ₽

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