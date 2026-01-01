Оповещения от Киноафиши
Моя любовь
Билеты от 1100₽
Киноафиша Моя любовь

Моя любовь

12+
Продолжительность 120 минут
Возраст 12+
Билеты от 1100₽

О концерте

Двадцать лет студии SounDrama: Концерт «Моя любовь»

Студия SounDrama готовит замечательный концерт, посвящённый своему 20-летию. На сцене выступит талантливая актриса и певица Анастасия Сычёва, которая известна своими музыкальными работами в сотрудничестве с коллективом. Этот вечер обещает стать особенным событием для всех ценителей театра и музыки.

Знаковые композиции и разнообразие программ

Концерт станет уникальной возможностью услышать песни разных лет, а также знаменитую композицию «Моя любовь», которая уже успела занять своё место в сердцах зрителей и стала символом студии. Анастасия Сычёва представит как популярные хиты, так и новые работы, что сделает программу особенно интересной.

Для кого этот концерт?

Мероприятие будет интересно не только поклонникам Анастасии Сычёвой, но и всем, кто ценит творческий путь студии SounDrama. Ожидается, что концерт привлечёт внимание как театральных зрителей, так и любителей музыки, желающих насладиться качественным исполнением и атмосферным полётом творчества.

Не упустите возможность стать частью этого увлекательного события и насладиться талантом Анастасии Сычёвой в уникальном формате концерта!

Купить билет на концерт Моя любовь

Помощь с билетами
Март
13 марта пятница
19:00
Центр драматургии и режиссуры на Соколе Москва, Ленинградский просп., 71, корп. Г
от 1100 ₽

Фотографии

Моя любовь Моя любовь Моя любовь Моя любовь

