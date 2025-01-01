Меню
Моя душа – моя Родина
Киноафиша Моя душа – моя Родина

Моя душа – моя Родина

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

«Моя душа – моя Родина». Концерт в Доме Кочневой

Приглашаем вас на уникальный спектакль «Моя душа – моя Родина», в котором представлены яркие музыкальные выступления и погружение в атмосферу белорусской культуры.

Исполнители

На сцене выступят:

  • Татьяна Захаренко – известная исполнительница и лауреат международных конкурсов.
  • Вера Власова – виртуозный дуэт белорусских цимбал, который покорит ваше сердце.
  • Наталья Быстрова – мастер флейты, чье исполнение наполнено эмоциями.
  • Ксения Быстрова – талантливый пианист, создающий незабываемую атмосферу.

Продолжительность

Спектакль длится 2 часа с антрактом, что дает возможность зрителям насладиться музыкой и атмосферой без спешки.

О спектакле

«Моя душа – моя Родина» — это не просто концерт, а путешествие вглубь белорусской культуры и традиций. Зрители смогут насладиться не только живой музыкой, но и уникальными историческими моментами, связанными с родной культурой.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального приключения! Мы ждем вас на нашем спектакле!

Расписание

