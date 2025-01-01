Приглашаем вас на уникальный спектакль «Моя душа – моя Родина», в котором представлены яркие музыкальные выступления и погружение в атмосферу белорусской культуры.
На сцене выступят:
Спектакль длится 2 часа с антрактом, что дает возможность зрителям насладиться музыкой и атмосферой без спешки.
«Моя душа – моя Родина» — это не просто концерт, а путешествие вглубь белорусской культуры и традиций. Зрители смогут насладиться не только живой музыкой, но и уникальными историческими моментами, связанными с родной культурой.
Не упустите возможность стать частью этого музыкального приключения! Мы ждем вас на нашем спектакле!