Моя дорогая. Милая Герда

Творческий дуэт «Моя дорогая» с программой: «Милая Герда»

Приглашаем вас на уникальный музыкальный спектакль, где песни вдохновлены классическими произведениями, бессмертными героями и великими авторами. В программе «Милая Герда» вы услышите незабываемые композиции в исполнении талантливого дуэта.

Исполнители

На сцене выступят:

Ольга Санина — вокал, клавишные

Михаил Клюшников — гитара

Неповторимый стиль

Лирический герой, его характер и настроение оказывают влияние на стиль музыки, в котором исполняются песни. Это делает их звучание уникальным и многогранным, не позволяя отнести дуэт к какому-либо конкретному музыкальному направлению, будь то рок, джаз, фолк или популярная музыка.

Опыт и творчество

До создания «Моей дорогой» Ольга и Михаил писали музыку к театральным спектаклям, что также наложило отпечаток на звучание их новых произведений. Это сочетание театральной выразительности и музыкальной глубины делает программу «Милая Герда» особенно привлекательной для зрителей.

Не упустите возможность насладиться живой музыкой и погрузиться в мир прекрасных мелодий и поэтических текстов. Ждем вас на нашем концерте!