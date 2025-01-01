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Моя дорогая. Милая Герда
Киноафиша Моя дорогая. Милая Герда

Моя дорогая. Милая Герда

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Творческий дуэт «Моя дорогая» с программой: «Милая Герда»

Приглашаем вас на уникальный музыкальный спектакль, где песни вдохновлены классическими произведениями, бессмертными героями и великими авторами. В программе «Милая Герда» вы услышите незабываемые композиции в исполнении талантливого дуэта.

Исполнители

На сцене выступят:

  • Ольга Санина — вокал, клавишные
  • Михаил Клюшников — гитара

Неповторимый стиль

Лирический герой, его характер и настроение оказывают влияние на стиль музыки, в котором исполняются песни. Это делает их звучание уникальным и многогранным, не позволяя отнести дуэт к какому-либо конкретному музыкальному направлению, будь то рок, джаз, фолк или популярная музыка.

Опыт и творчество

До создания «Моей дорогой» Ольга и Михаил писали музыку к театральным спектаклям, что также наложило отпечаток на звучание их новых произведений. Это сочетание театральной выразительности и музыкальной глубины делает программу «Милая Герда» особенно привлекательной для зрителей.

Не упустите возможность насладиться живой музыкой и погрузиться в мир прекрасных мелодий и поэтических текстов. Ждем вас на нашем концерте!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Пермь, 27 октября
Филармония «Триумф» Пермь, Ленина, 44
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