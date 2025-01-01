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Моя дорогая Helene
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Спектакль Моя дорогая Helene

Постановка
Театр им. Комиссаржевской 18+
Продолжительность 2 часа 40 минут, 1 антракт
Возраст 18+

О концерте/спектакле

«Моя дорогая Helene»: Необычный взгляд на чеховскую классику

В Театре имени В.Ф. Комиссаржевской новая постановка — спектакль «Моя дорогая Helene». Режиссёр Роман Габриа предлагает смелую интерпретацию классической чеховской драмы, погружая зрителей в загадочную атмосферу загородного дома, принадлежащего семейству Войницких.

Приезд, меняющий всё

Когда в этот дом приезжают отставной профессор Серебряков и его молодая жена Елена Андреевна, спокойствие мгновенно рушится. Её обаяние и красота переворачивают жизни обитателей дома. Кто-то чувствует себя в ловушке, кто-то теряется в лабиринте событий, наполненном миражами, отчаянием и надеждой.

Жизнь «между строк»

Режиссёр предлагает зрителю стать наблюдателем сцен из повседневной жизни: привычный быт, ужины не вовремя, бессонные ночи, разговоры, вспышки эмоций. Но за этим внешним спокойствием скрывается тонкий чеховский подтекст, полный внутренних противоречий, отчуждения и криков, растворяющихся в пустоте огромного дома.

Погружение в атмосферу

Декорации, свет и звук усиливают ощущение замкнутого пространства, где каждый из персонажей борется с собой и окружающими. Спектакль обращается к глубоким темам одиночества, поиска смысла и невозможности побега от себя.

Почему стоит увидеть?

«Моя дорогая Helene» — это не просто спектакль, а приглашение к диалогу о человеческой природе и её вечных драмах. Увидев эту постановку, вы сможете по-новому взглянуть на чеховские сюжеты и задуматься о смысле жизни в тихой глуши, где каждое движение души становится громким эхом.

Режиссер
Роман Габриа
В ролях
Елизавета Фалилеева
Денис Пьянов
Елена Симонова
София Большакова
Богдан Гудыменко

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 31 июля
Театр им. Комиссаржевской Санкт-Петербург, Итальянская, 19
19:00 от 300 ₽
Санкт-Петербург, 27 октября
Театр им. Комиссаржевской Санкт-Петербург, Итальянская, 19
19:00 от 300 ₽

Фотографии

Моя дорогая Helene Моя дорогая Helene Моя дорогая Helene Моя дорогая Helene Моя дорогая Helene Моя дорогая Helene Моя дорогая Helene Моя дорогая Helene Моя дорогая Helene Моя дорогая Helene Моя дорогая Helene Моя дорогая Helene Моя дорогая Helene Моя дорогая Helene Моя дорогая Helene Моя дорогая Helene Моя дорогая Helene Моя дорогая Helene Моя дорогая Helene Моя дорогая Helene Моя дорогая Helene Моя дорогая Helene Моя дорогая Helene Моя дорогая Helene Моя дорогая Helene Моя дорогая Helene Моя дорогая Helene Моя дорогая Helene Моя дорогая Helene Моя дорогая Helene Моя дорогая Helene Моя дорогая Helene Моя дорогая Helene Моя дорогая Helene Моя дорогая Helene Моя дорогая Helene Моя дорогая Helene Моя дорогая Helene

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