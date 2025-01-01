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Моя Catherina
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Спектакль Моя Catherina

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Романтическая музыкальная история «Моя Catherina» на сцене Омского дома актера

Приглашаем вас на спектакль «Моя Catherina», который погружает зрителей в мир главного героя — актёра, живущего в сложном, порой противоречивом, но невероятно красивом пространстве. Это история о том, как трудно найти себя и своих близких, когда вокруг царит хаос эмоций и переживаний.

О чем спектакль?

Главный герой сталкивается с вопросом: сможет ли кто-то выдержать его непростую натуру? Спектакль раскрывает перед зрителями его внутренний мир, полон смешных и трогательных историй, которые вызывают слезы. На сцене появляется загадочная Катарина, неожиданно ворвавшаяся в его жизнь. С ней герой открывается как никогда ранее, делясь своими переживаниями и радостями.

Музыка как часть истории

«Моя Catherina» — это не только текст, но и музыка. В спектакле звучат известные музыкальные композиции в инструментальной обработке ансамбля «Гитара-МИКС» под управлением Е. Русинова. Музыкальное сопровождение добавляет особую атмосферу и делает каждую сцену ещё более запоминающейся.

Шанс на новую жизнь

Это романтическая музыкальная история о том, что каждому даётся шанс. Готовы ли вы довериться этому шансу и впустить в свою жизнь новую любовь и яркие эмоции? Спектакль оставляет зрителям возможность задуматься о своих выборах и о том, как важно открываться новым людям.

Не упустите шанс стать частью этого уникального театрального опыта. «Моя Catherina» ждет вас!

Режиссер
Олег Берков
В ролях
Степан Дворянкин

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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Омск, 11 августа
Омский дом актера Омск, Ленина, 45
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