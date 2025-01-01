Спектакль Моя безумная свадьба

Свадебные приключения Володьки Завитушкина

Отношение к браку должно быть серьезным, и торопиться с решением о свадьбе без веской на то причины не стоит. Володька Завитушкин настолько быстро сделал предложение девушке, что даже не успел запомнить внешность своей избранницы. И, разумеется, попал в довольно пикантную ситуацию — во время свадьбы он принял за свою невесту совершенно незнакомую ему девицу!

Неожиданные повороты сюжета

Смешные и нелепые ситуации преследуют главного героя и его друга на протяжении всего спектакля. Против жениха плетутся интриги, в которых замешаны все приглашенные гости.

Как всё закончится?

В конечном итоге Володька Завитушкин из жениха превращается в обычного гостя на свадьбе, а кто займет его место, и чем всё это закончится, вы узнаете, придя на этот праздник страсти, юмора, иронии и хорошего настроения!