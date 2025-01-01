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Моя безумная свадьба
Билеты от 1800₽
Киноафиша Моя безумная свадьба

Спектакль Моя безумная свадьба

16+
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 16+
Билеты от 1800₽

О концерте/спектакле

Свадебные приключения Володьки Завитушкина

Отношение к браку должно быть серьезным, и торопиться с решением о свадьбе без веской на то причины не стоит. Володька Завитушкин настолько быстро сделал предложение девушке, что даже не успел запомнить внешность своей избранницы. И, разумеется, попал в довольно пикантную ситуацию — во время свадьбы он принял за свою невесту совершенно незнакомую ему девицу!

Неожиданные повороты сюжета
Смешные и нелепые ситуации преследуют главного героя и его друга на протяжении всего спектакля. Против жениха плетутся интриги, в которых замешаны все приглашенные гости.

Как всё закончится?
В конечном итоге Володька Завитушкин из жениха превращается в обычного гостя на свадьбе, а кто займет его место, и чем всё это закончится, вы узнаете, придя на этот праздник страсти, юмора, иронии и хорошего настроения!

В ролях
Мария Кравченко
Мария Болтнева
Александр Морозов
Антон Ескин
Иван Пышненко

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
14 октября
Театриум на Серпуховке Москва, Павловская, 6
19:00 от 2000 ₽
11 ноября
Театриум на Серпуховке Москва, Павловская, 6
19:00 от 2000 ₽
16 декабря
Театриум на Серпуховке Москва, Павловская, 6
19:00 от 2000 ₽
3 января
Фольклорный центр «Москва» Москва, Барклая, 9
19:30 от 1800 ₽

Фотографии

Моя безумная свадьба Моя безумная свадьба Моя безумная свадьба Моя безумная свадьба Моя безумная свадьба Моя безумная свадьба Моя безумная свадьба

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