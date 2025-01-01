Спектакль «Моя безумная свадьба» Михаила Зощенко в Ростове-на-Дону

Приглашаем вас на новую интерпретацию известного произведения Михаила Зощенко «Свадьба», которая состоится на сцене театра имени Горького. Этот спектакль обещает стать настоящим праздником для любителей театра и сатиры.

О сюжете

В центре сюжета — Володька Завитушкин, который, спешно сделав предложение своей избраннице, даже не успевает запомнить её внешность. Во время свадьбы он попадает в нелепую ситуацию, когда принимает за свою невесту совершенно незнакомую девушку. Ситуации, полные юмора и абсурда, преследуют главного героя и его друга на протяжении всего спектакля.

Интриги и комические моменты

На свадьбе разгораются интриги, в которые вовлечены все приглашенные гости. В конечном итоге Володька превращается из жениха в обычного гостя. Каковы будут последствия его поспешного решения? Приходите на спектакль, чтобы узнать, чем закончится эта комическая история, полная страсти, юмора и иронии!

Яркая атмосфера 30-х годов

Спектакль погрузит вас в атмосферу НЭПа и 30-х годов XX века. Яркие костюмы и неповторимый язык Михаила Зощенко сделают ваше пребывание в театре незабываемым.

В ролях

Александр Мохов

Иван Пышненко

Мария Болтнева

Мария Кравченко

Роман Юнусов

Екатерина Скулкина

Ирина Низина

Михаил Церишенко

Александр Морозов

Юлия Захарова

Карина Мишулина

Не упустите возможность увидеть эту увлекательную комедию в исполнении талантливых актеров!