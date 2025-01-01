Меню
Мой зять украл машину дров
Билеты от 5000₽
Киноафиша Мой зять украл машину дров

Спектакль Мой зять украл машину дров

16+
Продолжительность 1 час
Возраст 16+
Билеты от 5000₽

О концерте/спектакле

Театральная постановка по рассказам В.М. Шукшина

«Русская глубинка, шестидесятые годы прошлого столетия». В одной отдельно взятой семье разгораются нешуточные страсти, которые перерастают в открытый конфликт. Разобраться в сложных человеческих отношениях пытаются с помощью общественности, но и этот шаг не гарантирует успех. Не предугадать эмоции, способности на безумные поступки – это свойственно русскому национальному характеру.

Эта театральная постановка предлагает своеобразное путешествие в сравнительно недавнее советское прошлое. Она возвращает нас в эпоху совхозов, дефицита, тяжелого труда и больших надежд на светлое будущее. Но самое главное – это времена искренних, настоящих, чистых человеческих взаимоотношений.

Интересные факты о спектакле

Постановка создана на основе произведений известного писателя и кинорежиссера В.М. Шукшина, который мастерски сумел передать дух времени и глубину человеческих переживаний. Каждое действие на сцене наполнено эмоциональной силой и правдой, что делает спектакль востребованным среди зрителей всех возрастов.

Не упустите возможность увидеть эту увлекательную историю о жизни, любви и человечности, которая вывела на сцену бесчисленные поколения актеров.

Режиссер
Шаген Исмаилян
В ролях
Ян Камашенков
Елизавета Поликарпова
Юлия Абрамова
Александр Калашников
Сергей Степанов

Купить билет на спектакль

Расписание

27 августа
Событие Москва, 4-й Сыромятнический пер., 3/5, стр. 4
18:00 от 5000 ₽

