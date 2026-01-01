Оповещения от Киноафиши
Мой волшебный носок
Киноафиша Мой волшебный носок

Спектакль Мой волшебный носок

Постановка
Красноярский театр кукол 0+
Возраст 0+

О спектакле

В поисках волшебного носка: театр для самых маленьких

Красноярский театр кукол открывает новые возможности современного театра для самых маленьких зрителей. В 2014 году этот спектакль стал первым театральным представлением для детей до трех лет в Красноярске, и с тех пор завоевал сердца юных зрителей.

Режиссёр-постановщик Анна Иванова-Брашинская, много работающая за пределами России, создала уникальную постановку, в которой используются простые бытовые предметы — рукавички, платочки и носки. Волшебство, происходящее на сцене, завораживает детей и помогает им лучше понимать окружающий мир.

Захватывающий сюжет

«Потерялся мой носок. Придётся его искать — и на море, и на суше, хоть в джунглях, да хоть на самом Северном полюсе. Нельзя же в одном носке жить!» — именно с этого начинается представление. Зрители узнают, найдётся ли носок или нет, и смогут стать частью этой увлекательной истории.

Специфика спектакля

Спектакль адресован самым маленьким зрителям — от года до трёх лет, и поэтому:

  • он играется в уютном, почти комнатном пространстве фойе, а не в большом темном зале;
  • здесь нет сцены-границы между актерами и зрителями — все сидят на мягких подушках и на полу, как дома;
  • он идёт всего 25 минут — это максимальное время, в течение которого маленькие зрители могут сосредоточиться;
  • мы вовлекаем детей в игру и общаемся с ними;
  • показываем разных персонажей и даем время их рассмотреть;
  • рассказываем о наших героях — как знакомых детям, так и новых;
  • все куклы сделаны из детских носков — они яркие, мягкие и весёлые.

О спектакле «Мой волшебный носок»

«Носки бывают разные: новые и дырявые, свои и чужие, полосатые и в горошек. И все они — тягучие, мягкие, цветастые — легко превращаются буквально в кого угодно. В нашем спектакле в поисках сбежавшего носка мы отправимся в подводное царство, в пустыню и в джунгли к слонам и мартышкам», — рассказывает Анна Иванова-Брашинская.

«Мой волшебный носок» — идеальный камерный спектакль для первого посещения театра. Начинающая аудитория театра кукол становится всё младше, и многие маленькие зрители ещё не могут сидеть самостоятельно — они располагаются на ковриках перед родителями или на их руках. По ходу спектакля исполнительница делится своими переживаниями о потерянном носке, а поиски пропажи демонстрируют, во что могут превращаться эти непослушные детали одежды. Полосатые носки становятся забавными осьминогами, нестрашными акулами и длинными гусеницами, открывая перед маленькими зрителями множество чудес.

Купить билет на спектакль Мой волшебный носок

Март
Апрель
29 марта воскресенье
14:00
Красноярский театр кукол Красноярск, Ленина, 119
7 апреля вторник
10:00
Красноярский театр кукол Красноярск, Ленина, 119
от 500 ₽
16:30
Красноярский театр кукол Красноярск, Ленина, 119
от 500 ₽
8 апреля среда
10:00
Красноярский театр кукол Красноярск, Ленина, 119
от 500 ₽
16:30
Красноярский театр кукол Красноярск, Ленина, 119
от 500 ₽
10 апреля пятница
16:30
Красноярский театр кукол Красноярск, Ленина, 119
от 500 ₽
22 апреля среда
10:00
Красноярский театр кукол Красноярск, Ленина, 119
от 500 ₽
24 апреля пятница
10:00
Красноярский театр кукол Красноярск, Ленина, 119
от 500 ₽

