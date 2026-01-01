Премьера спектакля «Мой внутренний Элвис» в Тотальном театре Алматы

«Мир может звучать слишком громко, но твой внутренний Элвис всегда знает дорогу домой». Именно эти слова задают тон новой постановке, которая вскоре увидит свет в Тотальном театре в Алматы.

О чем спектакль?

Главная героиня Антье готовится отпраздновать свое шестнадцатилетие. Её мама - психолог, а папа предпочитает заедать проблемы пончиками. Но самой Антье нет покоя: она – фанатка Элвиса Пресли и твёрдо верит, что Король не ушёл, а просто уехал домой. Девушка мечтает попасть в Грейсленд на конкурс двойников, ведь, как она считает, только так можно встретиться с кумиром вживую. К тому же, она родилась в тот самый день, когда Элвис исчез. Удивительные совпадения и знаки судьбы подстегивают её мечты.

На пути к мечте

Однако на этом пути её ждут не только долгие километры, но и невидимые преграды: ожидания родителей, страх одиночества и жгучая неуверенность в себе. Спектакль исследует эти темы, предлагая зрителям задуматься о том, как найти себя в поисках личной свободы.

Темы спектакля

Артисты в «Мом внутреннем Элвисе» постоянно меняют роли, отражая процесс взросления, в котором мы примеряем на себя сотни чужих масок, прежде чем находим своё истинное лицо. В рамках спектакля обсуждаются такие важные аспекты, как:

Границы: Как прекратить быть «проектом» своих родителей и начать собственную историю.

Как прекратить быть «проектом» своих родителей и начать собственную историю. Опора: Как обрести уверенность и любовь, начиная с принятия себя.

Как обрести уверенность и любовь, начиная с принятия себя. Близость: О дружбе, которая возможна только между свободными людьми.

Спектакль предлагает зрителям задуматься о праве на ошибку, праве на бунт и праве быть собой в мире, где правила игры меняются каждую минуту. Не упустите возможность увидеть эту драйвовую и ироничную историю!