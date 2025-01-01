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Мой снежный друг
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Спектакль Мой снежный друг

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О концерте/спектакле

Музыкальный кукольный спектакль «Мой снежный друг»

Концертный зал Зарядье приглашает вас на музыкальный кукольный спектакль «Мой снежный друг», который станет настоящим праздником для всей семьи. Этот спектакль, созданный независимым театральным проектом Panama, расскажет трогательную историю о детской фантазии, заботе и настоящей дружбе.

Сюжет спектакля

В центре сюжета — маленькая Софи, которая сталкивается с переменами в своей жизни. Переезд и смена обстановки вызывают волнение и тревогу. Однако детское любопытство и желание исследовать мир помогают ей преодолеть страхи. В этом нелегком пути ей помогает новый друг, который учит Софи уверенности и открывает скрытые силы, живущие в каждом из нас.

Место проведения

Концертный зал Зарядье славится своей современной архитектурой и превосходной акустикой. Это одно из самых популярных мест для проведения культурных мероприятий в Москве, идеально подходящее для семейного отдыха.

Не упустите шанс!

Не упустите возможность подарить себе и своим близким незабываемые впечатления. Спектакль «Мой снежный друг» обещает стать ярким событием, которое оставит теплые воспоминания в сердцах зрителей. Билеты уже доступны для покупки на нашем сайте!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
20 декабря
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
11:00 13:00

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