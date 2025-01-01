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Мой рябиновый край
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Мой рябиновый край

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт «Мой рябиновый край» в Уральском центре народного искусства

Приглашаем вас на уникальный концерт «Мой рябиновый край», который состоится в Уральском центре народного искусства им. Родыгина. Это мероприятие станет настоящим праздником для любителей музыки и культуры Урала.

О концерте

Концерт посвящен произведениям уральских композиторов, которые внесли значительный вклад в развитие музыкального искусства региона. Вы сможете насладиться уникальным звучанием, объединяющим народные традиции и современные музыкальные течения.

Что вас ждет

В программе концерта представлены избранные произведения, отражающие красоту и богатство уральской природы. Зрители смогут услышать как известные, так и редкие композиции, многие из которых исполняются в Урале впервые.

Интересные факты

  • Уральская музыкальная школа славится своими традициями, которые уходят корнями в народные мелодии.
  • Многие композиторы, чьи произведения прозвучат на концерте, вдохновлялись красотой уральских пейзажей.
  • Концерт станет отличной возможностью познакомиться с новыми именами в мире музыки и поддержать местных исполнителей.

Не пропустите!

Приходите на концерт «Мой рябиновый край» и откройте для себя мир уральской музыки. Это событие подарит вам незабываемые впечатления и позволит погрузиться в атмосферу культурного наследия региона.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 7 ноября
Уральский центр народного искусства им. Родыгина Екатеринбург, просп. Космонавтов, 23
19:00 от 600 ₽

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