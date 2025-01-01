Приглашаем вас на уникальный концерт «Мой рябиновый край», который состоится в Уральском центре народного искусства им. Родыгина. Это мероприятие станет настоящим праздником для любителей музыки и культуры Урала.
Концерт посвящен произведениям уральских композиторов, которые внесли значительный вклад в развитие музыкального искусства региона. Вы сможете насладиться уникальным звучанием, объединяющим народные традиции и современные музыкальные течения.
В программе концерта представлены избранные произведения, отражающие красоту и богатство уральской природы. Зрители смогут услышать как известные, так и редкие композиции, многие из которых исполняются в Урале впервые.
Приходите на концерт «Мой рябиновый край» и откройте для себя мир уральской музыки. Это событие подарит вам незабываемые впечатления и позволит погрузиться в атмосферу культурного наследия региона.