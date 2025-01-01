Спектакль Мой Рубцов

Меню
18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Неожиданные повороты любви в спектакле «Поэзия любви»

Спектакль «Поэзия любви» – это трогательная история о знакомстве, любви и поэзии. Главный герой, Коля, педагог дополнительного образования, сталкивается с творчеством поэта Николая Рубцова и встречает загадочную девушку Люду. Эта встреча раскрывает для него не только красоту стихов, но и глубину человеческих отношений.

Страстная история о любви и поэзии

Столкновение Колина мира с миром Люды приводит к напряженным и насыщенным событиями отношениям. Линия сюжета полна страсти и странности, где чувства переплетаются с алкоголем и любовными переживаниями. В то время как этот путь оказывается тернистым, он предрешает итог, который хоть и печален, но неизбежен.

Творческая команда

Режиссером спектакля выступает Екатерина Шихова, известная своими глубокими и эмоциональными интерпретациями. Драматург Владимир Антипов создает напряженный и увлекательный сюжет, а художник Екатерина Гофман добавляет визуальный ряд, придающий спектаклю особую атмосферу. Музыкальное оформление выполняет творческое объединение Mader Nort, что создает идеальное фоновое звучание для представления.

Актеры на сцене

В главных ролях зрители увидят:

  • Коля – Владимир Антипов
  • Люда – Любовь Яковлева
  • Баян – Екатерина Виноградова

Не упустите возможность увидеть этот спектакль! Он обещает захватывающую атмосферу и погружение в мир поэзии и любви.

