«Мой путь». Встреча с Сергеем Перегудовым
«Мой путь». Встреча с Сергеем Перегудовым

Спектакль «Мой путь». Встреча с Сергеем Перегудовым

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Творческий вечер Сергея Перегудова в театре имени Ленсовета

Приглашаем вас на уникальный творческий вечер, который состоится в театре Ленсовета. Популярный артист театра и кино Сергей Перегудов поделится своими размышлениями о профессии, расскажет об учителях и коллегах, оказавших на него влияние, а также исполнит свои любимые песни под гитару.

Формат встречи

Вечер пройдет в формате доверительной беседы, что позволит зрителям не только насладиться выступлением артиста, но и задать ему свои вопросы. Это отличная возможность узнать больше о творческой жизни Сергея и погрузиться в атмосферу театра.

Интересные факты

  • Сергей Перегудов — лауреат нескольких театральных премий.
  • Артист активно занимается музыкой и сам пишет песни.
  • Среди его учителей — известные театральные деятели, что сделало его путь в искусстве необычайно интересным.

Не упустите возможность стать частью этого увлекательного вечера!

В ролях
Сергей Перегудов
Сергей Перегудов

Купить билет на спектакль «Мой путь». Встреча с Сергеем Перегудовым

Декабрь
20 декабря суббота
17:00
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
от 5000 ₽

