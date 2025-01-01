Спектакль «Мой путь». Встреча с Сергеем Перегудовым

Творческий вечер Сергея Перегудова в театре имени Ленсовета

Приглашаем вас на уникальный творческий вечер, который состоится в театре Ленсовета. Популярный артист театра и кино Сергей Перегудов поделится своими размышлениями о профессии, расскажет об учителях и коллегах, оказавших на него влияние, а также исполнит свои любимые песни под гитару.

Формат встречи

Вечер пройдет в формате доверительной беседы, что позволит зрителям не только насладиться выступлением артиста, но и задать ему свои вопросы. Это отличная возможность узнать больше о творческой жизни Сергея и погрузиться в атмосферу театра.

Интересные факты

Сергей Перегудов — лауреат нескольких театральных премий.

Артист активно занимается музыкой и сам пишет песни.

Среди его учителей — известные театральные деятели, что сделало его путь в искусстве необычайно интересным.

Не упустите возможность стать частью этого увлекательного вечера!