Спектакль «Мой путь». Встреча с Сергеем Перегудовым

Приглашаем вас на уникальный творческий вечер, который состоится в театре Ленсовета. Популярный артист театра и кино Сергей Перегудов поделится своими размышлениями о профессии, расскажет об учителях и коллегах, оказавших на него влияние, а также исполнит свои любимые песни под гитару.
Вечер пройдет в формате доверительной беседы, что позволит зрителям не только насладиться выступлением артиста, но и задать ему свои вопросы. Это отличная возможность узнать больше о творческой жизни Сергея и погрузиться в атмосферу театра.
Не упустите возможность стать частью этого увлекательного вечера!