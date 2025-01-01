Меню
«Мой путь». Встреча с Семёном Стругачёвым
«Мой путь». Встреча с Семёном Стругачёвым

Спектакль «Мой путь». Встреча с Семёном Стругачёвым

16+
16+

О концерте/спектакле

Творческий вечер Семёна Стругачёва в театре имени Ленсовета

Народный артист России Семён Стругачёв приглашает зрителей на свой творческий вечер, который обещает стать ярким событием культурной жизни города. В своей фирменной манере он расскажет о юности, о мечтах стать певцом и врачом, а также о забавных историях из мира кино.

Уникальное сочетание рассказов и музыки

В программе творческого вечера прозвучат вокальные номера в исполнении Стругачёва, которые позволят зрителям насладиться его мастерством. Каждый номер станет не просто музыкальным опытом, а погружением в атмосферу рассказов о жизни и карьере артиста.

Видеотрансляция

Особое внимание в этот вечер будет уделено видеотрансляции, которая добавит визуальную составляющую к рассказам и песням. Это позволит глубже понять и прочувствовать переживания и мечты артистов.

Не упустите возможность стать частью этого увлекательного мероприятия, где юмор, музыка и истории переплетутся в единое целое. Творческий вечер Семёна Стругачёва подарит вам яркие эмоции и нежные воспоминания о мечтах и стремлениях.

В ролях
Семен Стругачев
Семен Стругачев

Купить билет на спектакль «Мой путь». Встреча с Семёном Стругачёвым

8 ноября суббота
Ноябрь
8 ноября суббота
17:00
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
от 3900 ₽

