Спектакль «Мой путь». Встреча с Анной Ковальчук

«Мой путь». Встреча с Анной Ковальчук
Творческий вечер Анны Ковальчук в театре имени Ленсовета

Народная артистка России Анна Ковальчук приглашает зрителей на уникальный творческий вечер, который пройдет в театре Ленсовета. Этот вечер обещает быть поистине незабываемым.

О чем расскажет артистка

Анна Ковальчук поделится своими воспоминаниями о первых шагах на сцене, обсудит «роман» с миром кино и телевидения, расскажет о своих друзьях и любимых партнёрах.

Визуальные и музыкальные элементы

Во время вечера на экране будут показаны фотографии и фрагменты спектаклей и фильмов с участием артистки. Это создаст уникальную атмосферу, позволяя зрителям погрузиться в творчество Ковальчук.

Музыкальные сюрпризы

Кроме того, зрителей ждут музыкальные сюрпризы – Анна исполнит несколько оригинальных номеров, которые добавят ярких красок в программу вечера.

Не упустите шанс познакомиться с жизнью и творчеством одной из самых известных артисток России. Будет интересно и вдохновляюще!

Декабрь
27 декабря суббота
17:00
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
от 5000 ₽

