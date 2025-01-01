Меню
Мой путь. К 100-летию Фрэнка Синатры
Мой путь. К 100-летию Фрэнка Синатры

12+
О концерте

Концерт в честь 100-летия Фрэнка Синатры в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербургской филармонии джазовой музыки состоится уникальный концерт, посвящённый 100-летию легендарного исполнителя Фрэнка Синатры. Это событие станет настоящим праздником для всех поклонников джаза и любителей музыки великого артиста.

Программа концерта

В программе концерта звучат знаменитые хиты Фрэнка Синатры, которые знакомы и любимы многими. Это возможность услышать классические композиции в исполнении талантливых музыкантов, которые передадут атмосферу и стиль, присущие оригинальным записям.

Почему стоит посетить

Концерт привлечёт внимание не только фанатов творчества Синатры, но и всех, кто ценит высококачественную джазовую музыку. Зрители смогут насладиться великолепным звучанием и уникальными аранжировками, которые создадут настоящий музыкальный фейерверк.

Не упустите шанс стать частью этого незабываемого события! Концерт обещает стать ярким этапом в культурной жизни Санкт-Петербурга.

Декабрь
17 декабря среда
19:00
Филармония джазовой музыки Санкт-Петербург, Загородный просп., 27
от 2000 ₽

