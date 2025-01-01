Спектакль «Мой Пушкин» в Театре Современник

Приглашаем зрителей на спектакль «Мой Пушкин», который presents филиал Российского государственного института сценического искусства в Кемерово — Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства, мастерская А. Э. Нордштрема.

Поэзия и воспоминания

Спектакль «Мой Пушкин» основан на одноименном произведении Марины Цветаевой. Это искреннее, исповедальное произведение переносит зрителей в колдовскую, счастливую пору детства, озарённую гением Пушкина. Вместе с наблюдательной памятью Цветаевой, зрители погружаются в мир её чувств и размышлений о великом поэте.

Слово о поэте

Через призму страстной любви Цветаевой к Пушкину, спектакль рассказывает о том, как начиналась её поэтическая жизнь. Важно подчеркнуть, что Цветаева верила в освобождающее влияние Александра Сергеевича на поэтов и читателей. «...не было бы пушкинской Татьяны — не было бы меня», — утверждала она, акцентируя значимость Пушкина в своей судьбе.

Не упустите возможность

Не пропустите уникальную возможность ощутить силу поэзии и искренность воспоминаний Цветаевой в спектакле «Мой Пушкин». Это произведение станет не только погружением в мир русской литературы, но и вдохновляющим путём к пониманию самого себя через призму гения поэзии.