Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Мой Пушкин
Билеты от 600₽
Киноафиша Мой Пушкин

Спектакль Мой Пушкин

12+
Режиссер Ирина Иванова
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 12+
Билеты от 600₽

О концерте/спектакле

Спектакль «Мой Пушкин» в Театре Современник

Приглашаем зрителей на спектакль «Мой Пушкин», который presents филиал Российского государственного института сценического искусства в Кемерово — Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства, мастерская А. Э. Нордштрема.

Поэзия и воспоминания

Спектакль «Мой Пушкин» основан на одноименном произведении Марины Цветаевой. Это искреннее, исповедальное произведение переносит зрителей в колдовскую, счастливую пору детства, озарённую гением Пушкина. Вместе с наблюдательной памятью Цветаевой, зрители погружаются в мир её чувств и размышлений о великом поэте.

Слово о поэте

Через призму страстной любви Цветаевой к Пушкину, спектакль рассказывает о том, как начиналась её поэтическая жизнь. Важно подчеркнуть, что Цветаева верила в освобождающее влияние Александра Сергеевича на поэтов и читателей. «...не было бы пушкинской Татьяны — не было бы меня», — утверждала она, акцентируя значимость Пушкина в своей судьбе.

Не упустите возможность

Не пропустите уникальную возможность ощутить силу поэзии и искренность воспоминаний Цветаевой в спектакле «Мой Пушкин». Это произведение станет не только погружением в мир русской литературы, но и вдохновляющим путём к пониманию самого себя через призму гения поэзии.

Купить билет на спектакль Мой Пушкин

Помощь с билетами
Сентябрь
25 сентября четверг
19:00
Современник. Другая сцена Москва, Чистопрудный б-р, 17
от 600 ₽

В ближайшие дни

Друг на час
16+
Комедия Иммерсивный
Друг на час
15 февраля в 19:00 Центральный дом актера
от 12000 ₽
Дон Гуан. Игры в любовь
12+
Драма
Дон Гуан. Игры в любовь
27 сентября в 20:00 Off-театр
Билеты
Эффект Пигмалиона
16+
Комедия Премьера
Эффект Пигмалиона
2 июня в 18:30 Центральный дом актера
от 12000 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше