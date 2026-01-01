Оповещения от Киноафиши
Мой Питер Пэн
Постановка
Театр «Тмин» 12+
Возраст 12+

О спектакле

Музыкальный спектакль «Мой Питер Пэн» в театре «Тмин»

Театр «Тмин» приглашает на литературный спектакль по мотивам знаменитой сказки Дж. М. Барри «Мой Питер Пэн». В центре сюжета — история Венди, которая осознает, что рано или поздно все дети вырастают. Это эстетическое представление будет интересно тем, кто ценит атмосферные постановки и волшебные сказки для взрослых.

Звучание и исполнение

Музыкальное сопровождение спектакля создадут талантливые исполнители: Дмитрий Григорьев на гитаре и Николай Яковлев на контрабасе. Чтение текста будет выполнять Юлия Орлова, что добавит особую эмоциональность в показ.

Сюжетная линия

Как утверждает Дж. М. Барри: «Все дети, кроме одного-единственного на свете ребенка, рано или поздно вырастают». Венди это знание пронзает с детства, когда ей всего два года. Однажды, играя в саду, она находит прекрасный цветок и стремительно бежит к маме, желая поделиться своей находкой. В этот момент мама, миссис Дарлинг, с теплотой говорит: «До чего жаль, что ты не останешься такой навсегда!»

Не упустите возможность увидеть этот спектакль, который сочетает в себе музыку, литературу и живое исполнение.

В других городах
Март
14 марта суббота
16:00
Театр «Тмин» Краснодар, Гоголя, 80
от 600 ₽

