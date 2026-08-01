Мой Петербург

Тайны Петербурга с Дмитрием Воробьёвым

Каждый из нас имеет свое особенное место, где можно отдохнуть от повседневности. Для Дмитрия Воробьёва таким местом стал Санкт-Петербург. В своем новом спектакле он поделится с вами петербургскими тайнами, напоминая о том, что делает этот город таким уникальным.

Личные истории и музика

Дмитрий расскажет о всех тех встречах, которые оставили след в его сердце: от кастингов и закулисья до воспоминаний о проекте «Айсвиль» и любви. Тематические музыкальные композиции дополнят его повествование, добавляя глубину и новую жизнь в каждую историю.

О Дмитрии Воробьёве

Он не только актёр театра и кино, но и сценарист, режиссёр, вокалист, музыкант и композитор. В этом сезоне он стал номинантом на Российскую Национальную театральную Премию «Золотая Маска». Дмитрий активно участвует в культурной жизни, являясь членом Союза театральных деятелей РФ и лауреатом множества международных и всероссийских конкурсов.

Приглашаем вас провести последний день лета вместе с Дмитрием Воробьёвым, где вас ждут музыкант, искренние истории и очевидная тепла!

До встречи!