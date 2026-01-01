Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кощей. Тайна живой воды» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Мой первый раз
Киноафиша Мой первый раз

Спектакль Мой первый раз

Постановка
Театр-студия «Оркен»

О спектакле

Танцевальный спектакль «Мой первый раз»

Спектакль «Мой первый раз» — это уникальная танцевальная постановка, основанная на реальных историях о первом сексуальном опыте. Этот проект станет настоящим открытием для зрителей театра Interius, который ранее был известен как пространство театра-студии «Оркен».

Режиссером спектакля выступает Разия Хасанова, известная своим тонким подходом к постановке и умением передать глубокие эмоции через движение. Совмещение танца и личных историй позволяет создать атмосферу доверия и искренности, что делает каждую историю особенной и запоминающейся.

Возрастное ограничение спектакля — 16+, что связано с темой, поднимаемой в постановке. Это нашло свое отражение в эмоциональной насыщенности и откровенности историй, которые будут затронуты во время представления.

Не упустите возможность стать частью этого захватывающего танцевального события, которое вынуждает задуматься о важности личных отношений и первых чувств.

Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше