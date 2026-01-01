Танцевальный спектакль «Мой первый раз»

Спектакль «Мой первый раз» — это уникальная танцевальная постановка, основанная на реальных историях о первом сексуальном опыте. Этот проект станет настоящим открытием для зрителей театра Interius, который ранее был известен как пространство театра-студии «Оркен».

Режиссером спектакля выступает Разия Хасанова, известная своим тонким подходом к постановке и умением передать глубокие эмоции через движение. Совмещение танца и личных историй позволяет создать атмосферу доверия и искренности, что делает каждую историю особенной и запоминающейся.

Возрастное ограничение спектакля — 16+, что связано с темой, поднимаемой в постановке. Это нашло свое отражение в эмоциональной насыщенности и откровенности историй, которые будут затронуты во время представления.

