Спектакль Мой парень Штык

Вечер вкуса и смеха: незабываемый гастроспектакль

Приглашаем вас на уникальное событие, которое объединит изысканную кухню и захватывающее театральное представление! Сбор гостей начнется в 18:30 в ресторане, где каждый посетитель получит бокал шампанского в подарок.

Гастрономическое удовольствие

Шеф-повар подготовил специальное меню, которое удовлетворит даже самых взыскательных гурманов. Вы сможете наслаждаться широким выбором блюд — от ароматных супов до изысканных десертов. А бокал шампанского станет отличным дополнением к вашему вечеру!

Театральное представление

В 19:30 начинается спектакль, который обещает стать настоящим праздником для глаз и ушей. Профессиональные актёры с задором разыграют комедийную историю, полную неожиданных поворотов и шуток.

Сюжет спектакля

В центре сюжета — единственная и любимая дочь, которая приезжает в загородный дом к своим родителям, чтобы представить им своего жениха. Но вот беда: жених оказывается киллером. Как же родители воспримут эту новость? И что произойдет, когда навыки наемного убийцы понадобятся всей семье?

Не упустите возможность стать частью этого увлекательного вечера, где вкусная еда и театральное искусство сливаются воедино!