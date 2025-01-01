«Мой папа — Питер Пэн» по пьесе Керен Климовски в театре Город

Хотите вернуться в детство и попытаться изменить его? Спектакль «Мой папа — Питер Пэн» предлагает зрителям уникальную возможность окунуться в мир воспоминаний, где переплетаются вымысел и правда, сказка и реальность.

О спектакле

Эта история — игра отца и сына, которая может зайти слишком далеко. Пьеса Керен Климовски «Мой папа — Питер Пэн» стала настоящим открытием для театральной публики. Она одержала победу на драматургическом конкурсе РАМТа «В поисках новой пьесы» и заняла третье место на фестивале «Маленькая Ремарка».

Темы и обсуждения

Спектакль поднимает важные темы семьи, любви и ответственности. Пьеса вызвала множество споров, особенно вокруг главного героя, однако ее художественные достоинства и актуальность для современного зрителя были признаны всеми.

Почему стоит посетить

«Мой папа — Питер Пэн» — это не просто очередной спектакль, а возможность задуматься о своих собственных отношениях и детских мечтах. Не упустите шанс стать частью этой необычной истории!