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Мой Онегин
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Спектакль Мой Онегин

Постановка
Губернский театр 12+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 12+
Билеты от 2500₽

О концерте/спектакле

Новый взгляд на трагедию двух миров

Евгений Онегин и Татьяна Ларина — это персонажи, знакомые каждому с детства. Кажется, их история полна несправедливости, но действительно ли это так? Что стояло на пути их чувств? С чем им обоим пришлось бороться? Почему они не смогли быть вместе? В центре истории — трагедия двух людей, не сумевших понять друг друга и живших в разных мирах.

Онегин: символ одиночества и разочарования
Евгений Онегин — это символ одиночества, разочарования и внутреннего конфликта. Он отвергает искреннюю любовь, разрушая свою жизнь. Его борьба с собой и с окружающим миром приводит к изоляции, и его выборы в итоге становятся причиной его несчастья.

Татьяна: чистота и душевная сила
Татьяна — воплощение чистоты и душевной силы, идеал поэта. Она переживает глубочайшую драму: её любовь была отвергнута, и это оставляет неизгладимый след в её душе. Эта трагедия становится основой её внутреннего мира, который, несмотря на свою силу, сталкивается с болью и одиночеством.

Трагедия двух миров
История их отношений — это не просто романтическая история любви, а трагедия двух людей, которые не смогли найти общий язык. Это не только драма любви, но и конфликт мировоззрений, культурных различий и внутренних противоречий.

Диалог с прошлым и современностью

Постановка открывает новые горизонты в восприятии классической истории, заставляя зрителей взглянуть на знакомые персонажи и события под другим углом. Режиссер Елена Черная искусно переосмысляет произведение, находя в нем созвучие с современностью и выводя его на новый уровень.
Этот спектакль — приглашение к диалогу с героями, которые стали частью нашей культуры. Он заставляет задуматься о проблемах, которые не лежат на поверхности, о том, как восприятие реальности меняется с течением времени, и как наше прошлое влияет на настоящее.

 

 

Режиссер
Елена Черная
В ролях
Кирилл Зайцев
Мария Берар

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
25 сентября
Губернский театр Москва, Волгоградский просп., 121
19:00 от 2500 ₽
21 октября
Губернский театр Москва, Волгоградский просп., 121
19:00 от 2500 ₽
28 ноября
Губернский театр Москва, Волгоградский просп., 121
19:00 от 2500 ₽
23 декабря
Губернский театр Москва, Волгоградский просп., 121
19:00 от 2500 ₽

Фотографии

Мой Онегин Мой Онегин Мой Онегин Мой Онегин Мой Онегин Мой Онегин Мой Онегин Мой Онегин Мой Онегин Мой Онегин Мой Онегин Мой Онегин Мой Онегин Мой Онегин Мой Онегин Мой Онегин

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