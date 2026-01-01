Спектакль Мой Мюнхгаузен

Мой Мюнхгаузен
6+
Продолжительность 60 минут
«Барон Мюнхгаузен»: эффектное зрелище, полное приключений на сцене Нижегородского ТЮЗа

Екатеринбургский театр юного зрителя на сцене Нижегородского ТЮЗа представляет спектакль «Барон Мюнхгаузен» под руководством режиссёра Сергея Молочкова. Постановка ставит перед зрителями вопрос: «Барон Мюнхгаузен — подлинное лицо или вымышленный персонаж?» Этот вопрос на уроках литературы вызывает интерес у школьников, а в спектакле обретает новые оттенки.

Главный герой — мальчишка, который полностью погружается в свою любимую книгу. Зрителей ждут захватывающие декорации-трансформеры и многослойные костюмы, которые добавляют театрального хулиганства в каждую сцену. Каждое представление — это эффектное зрелище, полное эмоций и неожиданных поворотов.

Не упустите возможность увидеть, как талантливые актёры воплотят в жизнь легенды о бароне — и, возможно, вы сами овладеете искусством создания собственных сказок!

