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Мой мир. Моя история
Билеты от 1100₽
Киноафиша Мой мир. Моя история

Спектакль Мой мир. Моя история

12+
Возраст 12+
Билеты от 1100₽

О концерте/спектакле

Уникальный перфоманс в Центре современного искусства Марс

Приглашаем вас на уникальное интерактивное представление в формате Театра Playback, которое станет арт-терапевтическим экспериментом для всех зрителей. В этом спектакле вы научитесь переживать неожиданные ситуации, попадая в различные реальности и взаимодействуя друг с другом.

О чем спектакль?

«Мой мир. Моя история» — это путешествие по уголкам вашего подсознания. Здесь хранятся образы, стереотипы и паттерны, на которые стоит взглянуть с другой стороны. В качестве проводников на этом пути выступят:

  • Дарья Пошивайло — основательница школы Актёрского и Ораторского искусства «Сияние» и создательница иммерсивной шоу-мистерии «Queen»;
  • Роман Титов — актёр театра и кино, артист МХАТ им. Горького.

Что вас ждет на спектакле?

Вечер начнется с комедийной импровизации, которая поможет расслабиться и снять напряжение. Затем зрители погрузятся в психодраму — метод психотерапии, разработанный Якобом Морено в начале 20-х годов XX века. Этот спектакль предлагает уникальный способ проигрывания воображаемых ситуаций для расширения системы поведенческих реакций в контексте отношений с окружающими.

Польза от участия

Через импровизацию зрители смогут проработать сложные жизненные коллизии, психологические драмы и внутренние боли с помощью актёрских этюдов. Театр playback предоставляет возможность решить множество важных внутренних вопросов, а также развлечься и увлечься удивительным процессом — арт-терапевтической импровизацией.

Не упустите шанс стать частью этого уникального театрального опыта!

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
17 сентября
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
20:00 от 1100 ₽

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