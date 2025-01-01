Уникальный перфоманс в Центре современного искусства Марс

Приглашаем вас на уникальное интерактивное представление в формате Театра Playback, которое станет арт-терапевтическим экспериментом для всех зрителей. В этом спектакле вы научитесь переживать неожиданные ситуации, попадая в различные реальности и взаимодействуя друг с другом.

О чем спектакль?

«Мой мир. Моя история» — это путешествие по уголкам вашего подсознания. Здесь хранятся образы, стереотипы и паттерны, на которые стоит взглянуть с другой стороны. В качестве проводников на этом пути выступят:

Дарья Пошивайло — основательница школы Актёрского и Ораторского искусства «Сияние» и создательница иммерсивной шоу-мистерии «Queen»;

Роман Титов — актёр театра и кино, артист МХАТ им. Горького.

Что вас ждет на спектакле?

Вечер начнется с комедийной импровизации, которая поможет расслабиться и снять напряжение. Затем зрители погрузятся в психодраму — метод психотерапии, разработанный Якобом Морено в начале 20-х годов XX века. Этот спектакль предлагает уникальный способ проигрывания воображаемых ситуаций для расширения системы поведенческих реакций в контексте отношений с окружающими.

Польза от участия

Через импровизацию зрители смогут проработать сложные жизненные коллизии, психологические драмы и внутренние боли с помощью актёрских этюдов. Театр playback предоставляет возможность решить множество важных внутренних вопросов, а также развлечься и увлечься удивительным процессом — арт-терапевтической импровизацией.

Не упустите шанс стать частью этого уникального театрального опыта!