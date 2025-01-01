Спектакль Мой мир. Моя история

Приглашаем вас на уникальное интерактивное представление в формате Театра Playback, которое станет арт-терапевтическим экспериментом для всех зрителей. В этом спектакле вы научитесь переживать неожиданные ситуации, попадая в различные реальности и взаимодействуя друг с другом.
«Мой мир. Моя история» — это путешествие по уголкам вашего подсознания. Здесь хранятся образы, стереотипы и паттерны, на которые стоит взглянуть с другой стороны. В качестве проводников на этом пути выступят:
Вечер начнется с комедийной импровизации, которая поможет расслабиться и снять напряжение. Затем зрители погрузятся в психодраму — метод психотерапии, разработанный Якобом Морено в начале 20-х годов XX века. Этот спектакль предлагает уникальный способ проигрывания воображаемых ситуаций для расширения системы поведенческих реакций в контексте отношений с окружающими.
Через импровизацию зрители смогут проработать сложные жизненные коллизии, психологические драмы и внутренние боли с помощью актёрских этюдов. Театр playback предоставляет возможность решить множество важных внутренних вопросов, а также развлечься и увлечься удивительным процессом — арт-терапевтической импровизацией.
Не упустите шанс стать частью этого уникального театрального опыта!