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Мой Марат
Билеты от 1500₽
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Спектакль Мой Марат

16+
Продолжительность 2 часа 50 минут, 2 антракта
Возраст 16+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Диалоги по пьесе А. Арбузова «Мой бедный Марат»

Спектакль, основанный на пьесе с богатой сценической историей, получит новое звучание в три голоса.

Эволюция героев

В первом акте зрителей встречают юные, наивные герои, которые постепенно взрослеют. В третьем акте они становятся еще более взрослыми, но их наивность только усиливается. История, которая начиналась как типичная драма любви и нелюбви, превращается в нечто большее — в глубоко личные диалоги, полные скрытых эмоций и невысказанных мыслей.

Музыкальное сопровождение и атмосфера

Сменив песни военных лет на треки группы «Агата Кристи», спектакль уходит от привычного звучания. В нем царит полумрак, а диалоги звучат полушепотом, создавая особую атмосферу, в которой личные переживания героев переплетаются с их внутренними конфликтами.

Важное предупреждение для зрителей

Из-за технических особенностей площадки, вход в зал после начала спектакля строго запрещен.

Приходите и погружайтесь в непривычную интерпретацию классической пьесы, где каждый диалог — это шаг в неизведанное.

Режиссер
Кирилл Заборихин
В ролях
Василий Молодцов
Александр Мишунин
Алиса Ефремова-Лисичкина

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
22 августа
КЦ «Хитровка» Москва, Подколокольный пер., 8, стр. 2
19:00 от 1500 ₽

Фотографии

Мой Марат Мой Марат Мой Марат Мой Марат

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